Izraelci ogorčeni: “Šta radi protivvazdušna odbrana?”

Stanovnici Izraela izrazili su ogorčenost zbog velikog broja iranskih projektila koji su pogodili mjesta širom ove zemlje uprkos zaštiti moćne “Gvozdene kupole”.

Projectiles fly in the sky after Iran fired a salvo of ballistic missiles at Israel amid ongoing hostilities between Hezbollah and Israeli forces, as seen from Tyre, southern Lebanon October 1, 2024. REUTERS/Aziz Taher