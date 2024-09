Erdoganovo upozorenje svijetu: Niko od nas se ne može osjećati sigurno

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, komentarišući posljednji izraelski napad na školu UN-a u Gazi u kojem je ubijeno više osoba, poručio je da se “niko od nas ne može osjećati sigurno u svijetu u kojem djeca ginu od bombi”.

President of Ukraine Volodymyr Zelenskiy looks on as President of Turky Recep Tayyip Erdogan calls in via video, during the Fourth Crimea Platform Leaders Summit on September 11, 2024 in Kyiv, Ukraine. The British Foreign Secretary joined his American counterpart on a visit to Ukraine to discuss the country's military needs in its fight against Russia. Leon Neal/Pool via REUTERS