Objavljen trenutak kad se srušio most, a vozila pala u rijeku: Sve više žrtava zbog tajfuna Yagi

Devet ljudi je poginulo tokom tajfuna, koji je u subotu zahvatio Vijetnam prije nego što je oslabio u tropsku oluju, a 50 drugih je umrlo tokom poplava i klizišta koje su uslijedile. Nivoi nekoliko rijeka na sjeveru Vijetnama su i dalje opasno visoki.

Putnički autobus sa 20 ljudi odnijela je danas ujutro poplava u planinskoj provinciji Cao Bang. Spasioci su bili angažovani, ali su klizišta blokirala put do mjesta gdje se incident dogodio., prenosi N1.

Prometni most preko nabujale Crvene rijeke u provinciji Fu To srušio se jutros. Nekoliko vozila je palo u reku, a tri osobe su spašene i prebačene u bolnicu.

U nedjelju je u gradu Sa Pa u klizištu poginulo šest osoba, uključujući jednu bebu, a devetoro je povrijeđeno.

Tajfun Yagi bio je najjači tajfun koji je pogodio Vijetnam proteklih decenija, a u subotu je opustošio zemlju sa udarima vjetra do 149 kilometara na čas. U nedjelju je oslabio na tropsku oluju, ali meteorološka agencija zemlje i dalje upozorava da bi pljuskovi koji nastavljaju mogli da izazovu poplave i klizišta.

U glavnom gradu Hanoju radnici su čistili počupano drveće, oborene bilborde i srušene stubove za struju. Obilna kiša je nastavila da pada na sjeverozapadu Vijetnama, a prognostičari su saopštili da bi ponegdje moglo da padne i rekordnih 40 centimetara kiše.

Najmanje tri miliona ljudi ostalo je bez struje u provincijama Kvang Nin i Hajfong.

BREAKING: Shocking dashcam video of a bridge collapse this morning in Vietnam. Unknown casualties at this time pic.twitter.com/VxwmBvKbZd

— TaraBull (@TaraBull808) September 9, 2024