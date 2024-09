Super tajfun Yagi stiže u Kinu: Zatvorene škole, letovi otkazani…

Uz vjetrove maksimalne brzine od 245 kilometara na sat u blizini svog oka, Yagi je drugi najjači tropski ciklon na svijetu od početka 2024., nakon atlantskog uragana Beryl kategorije 5, koji je ranije pogodio SAD. Više nego udvostručene snage nakon razaranja sjevernih Filipina ranije ovog tjedna, očekuje se da će Yagi od petka poslijepodne stići do obale Kine i kretati se od Wenchanga u Hainanu do Leizhoua u Guangdongu.

Zatvorene škole, burza, otkazani letovi…

Vjetar i kiša bili su tijekom noći i danas ujutro po cijeloj regiji popraćeni snažnom grmljavinom i munjama. Prometne veze diljem južne Kine bile su uglavnom prekinute, a mnogi su letovi otkazani u Hainanu, Guangdongu, Hong Kongu i Makau.

Najduži pomorski prijelaz na svijetu, glavni most koji povezuje Hong Kong s Makaom i Zhuhaijem u Guangdongu, također je zatvoren. U financijskom središtu Hong Konga burza je zatvorena, kao i škole. Oznaka snage 8, što označava treći po snazi tajfun, bit će na snazi ​​najmanje do 12 sati, priopćio je hongkonški opservatorij.

Tajfuni postaju sve jači

Kineska vlada poslala je radne skupine u Guangdong i Hainan kako bi upravljale prevencijom poplava i tajfuna, objavila je službena novinska agencija Xinhua. Dolazak super tajfuna u pokrajinu Hainan vrlo je rijedak, budući da je većina tajfuna koji zahvaćaju tu pokrajinu, koja je ujedno i najveći kineski otok, klasificirana kao slaba.

Super #Typhoon Yagi hits southern China, leading to school closures and flight cancellations. The storm’s impact is being felt across the region, with safety measures ramping up. #ExtremeWeather #Sustainability pic.twitter.com/lwtKs8mqG5

— ClimateShift (@ClimateShiftX) September 6, 2024