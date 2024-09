Nova istraživanja: Lijek Ozempic može da uspori starenje?

“Ovaj lijek ima dalekosežne koristi koje nadmašuju ono što smo prvobitno zamišljali”, rekao je profesor Harlan Krumholtz sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Yale u američkoj saveznoj državi Connecticut, prenosi BBC.

Istraživači su otkrili da bi ovaj lijek mogao da se koristi za liječenje širokog spektra bolesti povezanih sa srčanim insuficijencijama, artritisom, Alzheimerovom bolešću, pa čak i rakom, prenose Nezavisne.

“Ne bi me iznenadilo da poboljšanje zdravlja ljudi na ovaj način zapravo uspori proces starenja”, izjavio je u petak na konferenciji Evropskog kardiološkog društva 2024. profesor Krumholtz nakon predstavljanja studija o ovom lijeku.

Novi podaci objavljeni u časopisima

Novi podaci su objavljeni u brojnim medicinskim časopisima, uključujući Journal of the American College of Cardiology (JACC), koji profesor Krumholtz uređuje.

“Ovi lijekovi bi mogli da donesu revoluciju u kardiovaskularnu njegu i mogli bi dramatično da poboljšaju zdravlje kardiovaskularnog sistema kod ljudi”, rekao je on.

Istraživanje učinkovitosti koje je rađeno na 17.600 dobrovoljaca starijih od 45 godina, koji su primali ili 2,4 miligrama semaglutida ili placebo tokom više od tri godine.

Učesnici u ispitivanju su bili gojazni ili prekomjerne težine sa kardiovaskularnim oboljenjem, ali ne i dijabetesom.

Oni koji su uzimali lijek imali su manju stopu smrtnosti od svih uzroka, uključujući kardiovaskularne probleme i kovid-19, otkrili su istraživači.

Ljudi koji su koristili lijek za mršavljenje imali su istu vjerovatnoću da se zaraze kovidom-19, ali su imali manju vjerovatnoću da umru od njega.

Zabilježena je stopa smrtnosti od 2,6 odsto među onima koji su uzimali semaglutid u poređenju sa 3,1 odsto među onima koji su uzimali placebo.

