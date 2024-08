Potres magnitude 4.4 zatresao Los Angeles

Potres je prvotno bio procijenjen na intenzitet od 4.7, ali je u međuvremenu revidiran na 4.4, objavila je agencija.

Bio je plitak i izravno ispod naseljenih područja Los Angelesa, tako da se vjerojatno osjetio na širem području unatoč relativno malom intenzitetu.

“Osjetili smo podrhtavanje, a onda se zgrada samo počela snažno tresti. Morala sam se uhvatiti za nešto”, rekla je profesorica koja predaje u školi za medicinske sestre u Glendaleu.

Kako su mnogi građani rekli lokalnim medijima, njima se činilo da je potres bio jači nego drugi u posljednje vrijeme.

Nije bilo štete

Potresi magnitude 4 do 5 općenito donose lagana podrhtavanja i vrlo lagana do nikakva oštećenja, no vatrogasne službe Los Angelesa ipak su izašle na teren i provjerile stanje u gradu.

Nema izvješća o ozljedama ili strukturnoj šteti, priopćio je odjel nakon završetka provjere. Jedna je osoba privremeno ostala zarobljena u dizalu.

Zamjenik načelnika vatrogasne službe u Pasadeni Anthony James rekao je za CNN-ovu podružnicu KABC da je osjetio potres dok se vozio.

“Parkirao sam se pored autobusa. Osjećao sam se kao da se cijelo tlo miče ispod mene. Pomislio sam: ‘Što je to?’ I brzo sam shvatio”, rekao je, piše Index.

