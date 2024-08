Veliki pad na berzama širom svijeta

Na Wall Streetu Dow Jones indeks pao je prošle sedmice 2,09 posto, na 39.737 bodova, prekinuvši tako niz od četri sedmice rasta, odnosno najduži pozitivni niz još od maja. Istodobno, S&P 500 je završio sedmicu u minusu od 2,06 posto, na 5.346 bodova, a Nasdaq od 3,35 posto, na 16.776 bodova, oslabivši treću sedmicu zaredom.

Iznenađujuće slabi podaci o broju otvorenih radnih mjesta u američkoj ekonomiji u julu, svega 114 hiljade nasuprot očekivanih 175 hiljada, kao i porast stope nezaposlenosti s junskih 4,1 posto na 4,3 posto, neugodno su iznenadili investitore. Početkom sedmice objavljen je i indeks menadžera nabave, koji je ukazao na pad industrijske aktivnosti u tom mjesecu na najnižu razinu u zadnjih osam mjeseci, što je sve razbuktalo strah na tržištu od usporavanja u najvećoj svjetskoj ekonomiji.

Sve to sada je povećalo očekivanja da će Fed znatnije smanjiti ove godine kamatne stope, počevši od septembra, i to upravo u sedmici kad su se odlučili zadržati kamatne stope nepromijenjenima. “Podaci o radnim mjestima signaliziraju da je Fed napravio pogrešku u monetarnoj politici jer nije smanjio kamatne stope već ove sedmice. Vrlo je moguće da Fed sada promijeni svoju komunikaciju do idućega zasjedanja kako bi otklonio svaku sumnju u septembarsko smanjenje”, rekao je Jamie Cox, direktor Harris Financial Groupa.

VIX indeks, koji mjeri volatilnost tržišta ili, kako ga na Wall Streetu nazivaju, mjerilo straha, premašio je 40 posto. Investitori su se okrenuli manje rizičnim klasama imovine poput obveznica, jena i švicarskog franka, a krenuli su u rasprodaju dionica, pri čemu su najveći udar pretrpjele tehnološke dionice.

Nasdaq indeks je prvi od tri glavna američka dionička indeksa koji je tako zašao u područje korekcije, budući je sada više od 10 posto u minusu od svog vrhunca od 18.647 bodova, koji je dotaknuo 10. jula. S&P 500 indeks sada je u minusu u odnosu na rekordnu razinu za 5,7 posto, a Dow za 3,9 posto,pišu Vijesti

