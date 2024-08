U izraelskom napadu u Gazi ubijeni novinar i snimatelj Al Jazeere

Novinar Anas al-Sharif, koji izvještava iz Gaze, bio je u bolnici u koju su dovezena tijela dvojice novinara i njegovih kolega.

“Ismail je prenosio patnju raseljenih Palestinaca i patnju ranjenih i masakre koje je izraelska okupacija počinila nad nevinim ljudima u Gazi. Ali, izraelska okupacija možda ne želi da slika izađe u javnost i ne želi da se priča o tome i ne želi da Al Jazeera nastavi prenositi sliku i ono što se dogodilo. Ili ciljanjem na njih izravno ili ciljanjem njihovih porodica ili mjesta pokrivanja. Osjećaj – nema riječi koje mogu opisati što se dogodilo”, kazao je al- Sharif za Al Jazeeru.

Još i prije ovog smrtonosnog napada, izraelski rat protiv Gaze već se smatrao najsmrtonosnijim sukobom za novinare i medijske radnike u svijetu,pišu Vijesti

Odbor za zaštitu novinara sa sjedištem u New Yorku procijenio je broj ubijenih medijskih radnika od početka rata do 5. jula iznosio 108, a to je najviše otkako je grupa počela prikupljati podatke 1992. godine.

Facebook komentari