ŠTA SE DEŠAVA U TEKSASU: PROGLAŠENO VANREDNO STANJE Više od 100 zemljotresa za samo nedelju dana VIDEO

Kako je preneo “USA Today”, prvi potres se dogodio 22. jula i bio je snage 4,9 stepeni po Rihterovoj skali. Iako je bio umeren, ovaj zemljotres je pričinio manju materijalnu štetu na prodavnicama i kućama.

Zgrade u oblasti mogu da izdrže nekoliko zemljotresa ali kumulativni potresi i efekti koje oni slabiji ostavljaju mogu da izazovu veliku brigu”.

Zgrada se prilično dobro prodrmala”, rekao je sudija Den Hiks, nakon potresa u petak koji je imao pet stepeni po Rihterovoj skali, a koji se dogodio u petak.

Trofeji su popadali sa zida, dok su fotografije u ramovima pale sa stola.

Od ukupno 103 potresa njih 12 je bilo magnitude preko tri stepena Rihterove skale. To je potvrdio Džastin Bubenštajn, geofizičar iz Kalifornije.

Hey ⁦@Tejanobrown⁩ what are you doing? Can almost feel it here in PA! Heh

103 earthquakes in one week: What's going on in west Texas? https://t.co/olCmLRlw0p

— dwberkley (@dwberkley) July 30, 2024