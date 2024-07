Biden: Jesam star, ali je moja mentalna oštrina prokleto dobra

Američki predsjednik Joe Biden branio je i svoju “mentalnu oštrinu” i svoju retoriku o Donaldu Trumpu u drugom TV intervjuu koji je imao za cilj da prekine pozive da odustane od svoje kandidature za reizbor nakon katastrofalne debate.

Ovaj 81-godišnjak je često borbeno branio svoju mentalnu i fizičku spremnost za funkciju tokom razgovora jedan na jedan sa emiterom NBC, koji je ipak sadržao neke od “salata od riječi” koje su zabrinule demokrate.

– Star sam – rekao je Biden voditelju Lesteru Holtu u intervjuu u Bijeloj kući.

– Ali ja sam samo tri godine stariji od Trumpa, broj jedan. I broj dva, moja mentalna oštrina je prokleto dobra – kazao je.

Dodao je: “Razumijem zašto ljudi govore: ‘Bože, on ima 81 godinu. Vau. Što će on biti kad bude imao 83 godine, 84 godine?’ To je legitimno pitanje.”

Bidenov intervju bio je najnoviji pokušaj Bijele kuće da ublaži rastuće strahove zbog starosti i mentalnog stanja demokrate nakon lošeg nastupa na debati 27. juna, piše Fena.

