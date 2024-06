Hrvatska je za priznanje Palestine, ali…

Španija, Irska i Norveška krajem maja priznale su Palestinu, izrazivši nadu da će to ubrzati postizanje mira u Gazi. U utorak je priznanje nezavisne palestinske države odobrio i slovenski parlament, dok je danski to prošle sedmice odbio.

Grlić Radman je u četvrtak rekao da je Hrvatska „apsolutno iskreni zagovornik dvodržavnog rješenja”, no da ono mora biti rezultat pregovora dviju strana, zbog čega je nužno „oživjeti mirovni proces”, prenosi Hina.

„Mi apsolutno smo za priznanje palestinske države, ali treba definirati teritorij, sve one atribute koje zapravo određuju jednu državu, to je vlast, to su simboli, zastava, valuta, sve ono što zapravo jednu državu predstavlja kao državu”, rekao je šef hrvatske diplomacije.

„Što znači samo priznanje ako se ono ne može implementirati? Morate imati političku volju dviju strana”, nastavio je Grlić Radman,pišu Vijesti

Naglasio je kako se Hrvatska zalaže na zaustavljanje eskalacije te da je njezina politika od početka sukoba „vjerodostojna, konzistentna i afirmativna”.

Hrvatska je osudila teroristički napad Hamasa na Izrael, pozvala je na bezuvjetno puštanje talaca, otvaranje humanitarnih koridora i dostavu humanitarne pomoći u Gazi, napomenuo je hrvatski ministar.

