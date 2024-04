Objavljeno koliko nekretnina posjeduje predsjednica Kosova

Kosovska predsjednica Vjosa Osmani prijavila je Agenciji za borbu protiv korupcije nekretnine u vrijednosti od gotovo milion eura u zajedničkom vlasništvu sa suprugom Prindonom Sadrijuom i njegovim roditeljima.

President of Kosovo, Vjosa Osmani-Sadriu arrives to attend the EU-Western Balkans summit at the European headquarters in Brussels, on December 13, 2023. EU chief Ursula von der Leyen on December 13, 2023 urged the bloc's 27 leaders to back massive financial aid for Ukraine and Kyiv's ambitions for membership talks, ahead of a crunch summit. (Photo by Miguel MEDINA / AFP)