Jako nevrijeme u Sloveniji, jaki udari vjetra, padavine i snijeg!

Zahlađenje uz hladnu frontu sa sjeveroistoka napreduje prema zapadu zemlje. Ponegdje je već zahladilo i više od 10 °C. Puše jak sjeveroistočnjak. U sjevernoj Sloveniji počele su se pojavljivati ​​oluje, a oborine će se u sljedećih nekoliko sati pojačati, piše Agencija za okoliš.

“U pojasu od Gorenjske do Koruške očekuje se od 30 do 60 milimetara oborine. U višim predjelima, iznad oko 800 metara, može pasti oko 20 centimetara snijega”, objavila je Agencija za okoliš Republike Slovenije (Arso).Snijeg je već zabijelio Ljubelj, Korensko sedlo i Roglu, što se vidi i na web kamerama. Ujedno, Prometno-informativni centar upozorava da je zimska oprema obavezna i nakon 15. ožujka u slučaju snijega na kolniku.Sitne pahulje snijega već padaju i u Štajerskoj, i to na nadmorskoj visini ispod 500 metara. Iz Koruške, točnije Mežice i Črne na Koruškoj, javljaju se šodre,piše N1

