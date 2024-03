Nova anketa: Ogroman rast SDP-a, evo koga građani žele za premijera

Čak 69% ispitanih kaže kako će sigurno izaći na izbore, 17% će vjerojatno na izbore, 6% sigurno neće, dok 1% ne zna.

Koga građani žele za premijera?

Zoran Milanović 32%

Andrej Plenković 30%

Sandra Benčić 12%

Nikola Grmoja 8%

Damir Vanđelić 3%

Građane se pitalo i kako reagiraju na najavu Zorana Milanovića da će ostati predsjednik Republike, misle li da treba ponijeti ostavku? 54% ispitanih vjeruje da Milanović treba odstupiti s mjesta predsjednika prije ulaska u utrku za parlamentarne izbore. 33% ispitanih smatra da ne treba odstupiti, dok 13% nema stav.

Koja je Milanovićeva motivacija?

Što se motivacije tiče, ispitanicima je ponuđeno nekoliko tvrdnji s kojima su se mogli složiti.

Čak 71% ispitanih slaže se da Milanović ovime pomaže ljevici, no gotovo 60% ispitanih to vidi kao politički mudar potez. 44% se slaže da Milanović srozava ugled institucija, 42% da koristi poziciju za osobnu korist, a 40% da je to što čini zapravo borba za domovinu. 39% ispitanih njegov potez vidi kao protuustavan. No kakav god utjecaj bio, jedno je neosporno. A to je da će Zoran Milanović jedan dio birača motivirati da izađu na izbore, i to čak 18% njih. Na 1% će utjecati na način da neće izaći na izbore, i to upravo zbog njega, a na gotovo 80% neće imati utjecaja.

Rejting stranaka

HDZ je i dalje na prvom mjestu s 27.3% podrške ispitanih. SDP-u je brutalno narastao rejting.

Ovo je rejting stranaka:

HDZ 27.3%

SDP 22.6%

Most i Možemo 8.7%

Domovinski pokret 7.9%

Ostali ukupno 14.9%

Neodlučni 10%

Usporedimo li ove rezultate s rezultatima Crobarometra iz veljače, nema značajnijih pomaka kod svih stranaka osim kod SDP-a koji s pojavom Milanovića bilježi rast od čak 9%. Pritom taj rast nije došao nauštrb stranki poput Možemo ili Mosta, nego najviše nauštrb neodlučnih, prenosi Index

