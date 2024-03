Novi detalji stravične tragedije u Novom Sadu: Mladi bračni par skočio sa vrha solitera

Dvije urgentne ekipe Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, na licu mjesta su jedino mogle da konstatuju smrt dvije mlade osobe, kod kojih nisu bila lična dokumenta pa je njihov identitet naknadno utvrđen.

Navodno, riječ je o samoubistvu mladog bračnog para iz Novog Sada, dvadesetpetogodišnjeg muškarca i dvije godine mlađe, njegove supruge. Oni su skočili sa krova šesnaestospratnice u dvorišnu, unutrašnju stranu zgrade, sakrivenu od pogleda prolaznika i šetača, kao i vozača automobila, inače prometnim Bulevarom cara Lazara i to upravo u dijelu prekoputa „Spens-a“ i „Promenade“.

Stanari solitera potvrđuju da nastradali supružnici nisu tu živjeli.

“To je strašno šta se desilo”, kaže sredovječni stanar solitera.

“Svi smo uznemireni zbog toga. Šta je moglo mlade ljude da najtera na takav korak da dođu u našu zgradu i da se popnu na krov. Pitam se, kao i moje komšije. U to vrijeme nisam bio kod kuće, nego u gradu i telefonom sam čuo vijest o jezivom događaju. Kasnije su komšije prepričavale i nagađale šta i kako se sve zbilo, ali niko nije ništa vidio.”

Navodno, prema priči koja kruži među vidno uznemirenim stanarima solitera, komšija sa posljednjeg, šesnaestog sprata, u to vrijeme je čuo prasak stakla. On je izašao u hodnik, popeo se stepeništem koje vodi na ravan krov i vidio razbijeno armirano staklo na vratima, ali ne i onoga ko je to učinio. Takođe, nikoga nije vidio ni na krovu, pišu Novosti.

S druge strane, video nadzorom je snimljeno da je mladi bračni par ušao u višespratnicu i da se držao za ruke, a video zapis su preuzeli policija i Više javno tužilaštvo, koji su obavili uviđaj i pokrenuli istragu.

