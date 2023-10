Detaljna odbrana oca iz pakla: Iznio jeziva priznanja o ćerki, ali i o ženi koja ga je prijavila

Suđenje Urošu Pašajliću koji je svoju osmogodišnju ćerku L. P. držao zatočenu u stanu na Zvezdari održano je danas u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, a optuženi je izneo odbranu.

Na početku suđenja sudija je rekao da nije razmotren predlog odbrane da se od fitnes studija u koji je išla Ivana L. koja je Pašajlića prijavila, kako bi bilo provereno da li je u periodu od 19. do 24. marta išla u teretanu, s obzirom na to da je pri prijavi tvrdila da ju je Pašajlić držao zaključanu u stanu.Odrbana nije navela odakle ima ta saznanja. Protivim se predlogu jer je odbrana imala mogućnost da u ranijoj fazi postupka predloži da se izvede taj dokaz, ali nije – rekla je tužilac.

Priznao da je zanemarivao ćerku

Pašajlić je kratko govorio o delu optužnice koji se tiče nasilja u porodici i zanemarivanja deteta, a veći deo svog izlaganja posvetio je priči o Ivani L.

On se na početku suđenja tri puta prekrstio kada je čuo crkvena zvona, a tokom izlaganja je gledao u jednu tačku i govorio monotonim tonom, bez primesa bilo kakve burnije reakcije.

– Što se tiče nasilja u porodici, imam da kažem da osećam veliku krivicu što sam dozvolio da upadnem u takvo stanje. Bio sam pod dejstvom različitih opijata, alkohola i droge i omogućio sam drugim ljudima da malipulišu mnome i da utiču na mene – rekao je Pašajlić.

Kako je rekao, u optužnici je pročitao da je devojčica bila zaključana u kupatilu, ali je on nije zaključao.

– Bila je sama u stanu. Ja sam 19. marta izašao iz stana i ostavio je samu. Što se tiče nasilja u porodici, nemam više ništa da dodam – rekao je Pašajlić, gledajući u svog branioca koji mu je pokazivao da je vreme da završi svoj iskaz o tom slučaju.

Detaljno govorio o odnosu sa Ivanom L.

Pašajlić je rekao da mu je “u glavi sve pomućeno”, ali da misli da je bio 19. mart kada je došao u stan Ivane L., koja se, prema njegovim rečima, spremala da ide na žurku firme u kojoj je radila.

– Bila je subota. Dugo se spremala. Obukla se provokativno, što inače ne radi, obukla je mrežaste čarape i kratku suknju. Stavila je dnevni uložak i mislim da sam video da je u torbu stavila kondom. To veče je u stan dolazila i njena ćerka koja je isto išla negde i zajedno su se spremale – rekao je Pašajlić.

Rekao je da je izašao iz stana da im ne smeta, da im je dao par sati da se spreme i odu. Kako je opisao, kada se vratio u stan, na stolu je zatekao čep od proseka ili šampanjca. Flaše nije bilo, a čaše su bile oprane.

– Otišao sam kod druga Olivera S. kako ne bih bio sam. Posle oko četiri sata sam Ivani poslao poruku jer se nije javljala. Pre nego što je njena ćerka došla, Ivana je od mene tražila kokain. Rekao sam da joj to ne treba, ali me je molila, a posle me i napadala. Dao sam joj pola od količine koju dam imao, što je bilo dovoljno za četiri ili pet linija – dodao je.

Ivana je na njegovu poruku odgovorila, kako je rekao, polurazimljivo. Rekao je da je u poruci pisalo: “Ostavi je na miru da živim svoj život i da se provodim”. Ipak, posle oko dva sata pozvala je Pašajlića, koji je i sam bio pod dejstvom alkohola in narkotika, da dođe po nju.

– Bio sam zabrinut za nju jer sam znao u kom je stanju, kako je bila obučena i šta se sve dešava u Savamali. Sa drugom sam krenuo po nju. Ispred kuće je krenula da uđe u pogrešan auto, morao sam da joj sviram, zviždim i vičem da bi shvatila. Bila je jako agresivna, pričala je da su je zadirkivali neki Romi. Gledao sam da što pre odem odatle. Ona me je obasipala pričama – rekao je.

Kako je rekao, Ivana je pričala šta je bilo na žurki i “namerno ga pravila ljubomornim jer joj je to bilo glavno oružje da ga ugnjetava i ubija u mozak”.

On je potom detaljno opisao njihov put do stana, ističući da su se više puta zaustavljali kako bi uzeli još kokaina. Dodao je da mu je Ivana L. rekla da je popila 10 tekila i da je kokain izgubila, a da je on “video po njoj da je sve konzumirala”.

– Dok je navodno tražila kokain po torbi, video sam u retrovizoru da je izvukla neku belu cedulju, koju je potom sakrila. Parkirao sam kod parka Manjež i uzeli smo još kokaina. Posle nekoliko minuta je tražila još. Iz stanja pijanosti je prešla u aroganciju, euforiju i egoističnost – rekao je Pašajlić.

Opisao je da je dolazak do stana trajao do ranih jutarnjih sati, a da je Ivana “verbalno divljala”.

– Hteo sam da odemo što pre, bilo mi je glupo zbog druga jer me je omalovažavala da bi ispalo da ona mene dominira – dodao je.

Sukob oko cedulje

Kada su ušli u stan, Pašajlić je Ivanu L. pitao za cedulju koju je imala u torbi.

– Rekla je da ne zna o čemu pričam, a onda mi je drsko i bezobrazno rekla: “Evo ti bela cedulja”. Rekla je da ne zna šta je to, da je cedulju našla kad je bila u kolima i da joj je neko to ubacio u torbu. Na njoj je pisalo Miša, 064 broj i bilo je nacrtano srce. I dalje imam tu cedulju – rekao je.

Pašajlić je tvrdio da nikada ništa loše nije učinio svojoj partnerki, ali da joj je to veče dok je spavala slomio dve maskare, ispraznio tečni puder i u pakovanje sipao vodi, da ne bi mogla da se našminka jer se “šminkala za drugog”.

Fizički sukob

– Ivana je ujutru videla šminku i pobesnela je kao i mnogo puta do tada. Razbila je Tv, koji je bio njen, uzrla ga je i bacila na dušek i počela da skače po njemu. Iščupala je internet i počela da ga lomi, a onda je uzela laptop koji mi je poklonio njen brat i razbila ga jer je znala da je unutra moj hard disk na kom su se nalazili podaci koji su mi bili bitni za posao i slike mog oca koji je umro 2007. godine – dodao je.

Kako je rekao, kad je završila sa lomljavom, sve je pokupila i bacila u kontejner ispred zgrade.

Broj sa cedulje je pozvao i sa muškarcem je pričao sat vremena. Nakon toga je usledilo vređanje, a Pašajlič je rekao da je “godinama znao da ga Ivana vara, ali da je ovo bio dokaz”.

– Nisam je udario, ona je mene prva u svađi gde smo jedno drugom svašta rekli. Bio sam u teškom stanju poslednje dve godine. Iskreno, ja se nje bojim. Pokušao sam da je smirim tako što sam je zagrlio. Ne sećam se da sam joj rekao da je ku*va. Nisam joj rekao da ču joj je*ati i seme i pleme, to nije moj rečnik – rekao je Pašajlić odgovarajući na pitanja sudije.

Dodao je da su rupe na vratima nastale ranije, “u periodu kada ga je Ivana L. psihički maltretirala i dovodila u takvo stanje”.

– Udarila me je pesnicom u nos, išla mi je krv. Porom me je udarila rukom u pleksus, a ja sam je refleksno udario glavom. Bilo je slučajno. Meni je išla krv na nos, a njoj se pojavio podliv ispod oka. Kad se to desilo, uhvatila se za glavu i ispalo je da sam je ja udario – dodao je.

Pašajlić je priznao da je Ivani L. rekao da mu je ćerka onemoćala zbog nje, jer nije mogao da joj nosi hranu. Takođe je priznao i da je partnerki govorio da je veštica, a to je obrazložio time što je rekao da jw “ona dama sebe nazivala vešticom”.

– Govorila mi je da je veštica vešta žena. Ona se bavila belom magijom. A možda i crnom. Mislim da je u nekim sektama – rekao je Pašajlić.

On je kao poslednju komunikaciju sa Ivanom L. naveo svađu oko cigareta, nakon čega se ona, prema njegovim rečima, spakovala i otišla iz stana.

Pašajlić je rekao da ne želi da odgovara na pitanja koja se tiču njegove ćerke.

Naredno ročište zakazano je za 7. novembar, kada će biti saslušana Ivana L, a Pašajliću će biti postavljana pitanja u vezi sa krivičnim delima za koja se tereti da ih je učinio prema njoj.

On je na kraju suđenja zatražio da mu “zbog njegovog psihičkog i fizičkog stanja budu dozvoljeni telefinski razgovori s majkom koja živi u Hamburgu”.

Kuća u kojoj se Pašajlić krio do hapšenja

Odrekao se roditeljskog prava

Pašajlićev branilac je na prethodnom ročištu dostavio je sudu dokument Centra za socijalni rad Zvezdara u kom Pašajlić navodi da se odriče roditeljskog prava.

– On je priznao svoju grešku i odrekao se roditeljskog prava – rekao je advokat Lukić.

Pašajličev advokat zamolio je sud da njegov branjenik odbranu iznese na narednom ročištu jer je mislio da je u pitanju pripremno ročište. On je takođe zatražio da bude saslušana Ivana L. pre nego što bude doneta odluka o neuropsihijatrijskom veštačenju.

Naredno ročište zakazano je za 5. oktobar.

Optužen za dva krivična dela

Pašajlić se na saslušanju u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu branio ćutanjem, a naveo je da duže vreme pije i koristi narkotike.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom je stavljeno na teret da je u vremenskom periodu dužem od dve godine bezobzirnim ponašanjem ugrožavao telesni integritet svoje ćerke, maloletne oštećene L. P. čime bi učinio krivično delo Nasilje u porodici.

U toku postupka biće preduzete dokazne radnje u cilju utvrđivanja da li se u radnjama osumnjičenog Pašajlića stiču obeležja i krivičnih dela Zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica i Kršenje porodičnih obaveza. Takođe, biće preduzete dokazne radnje kako bi se utvrdilo da li je nad Ivanom L. (47) emotivnom partnerkom počinio Nasilje u porodici, Zlostavljanje i mučenje i Protivpravno lišenje slobode, navedeno je u sopštenju tužilaštva.

Tužilaštvo će za izvršenje svakog od navedenih krivičnih dela predložiti sudu izricanje maksimalne kazne prema okrivljenom, kao i izricanje mere bezbednosti obavezno lečenje narkomana i obaveznog lečenja alkoholičara u skladu sa nalazom i mišljenjem sudskog veštaka

Pašajlić je optužen za dva krivična dela – Nasilje u porodici i Zlostavljanje i mučenje na štetu maloletnog lica – a mogao bi da dobije više od 10 godina robije.

