Veliki preokret: Policajac (27) iz Osijeka osumnjičen za ubistvo

Smrt 21-godišnje studentice i sportašice M. B. iz Osijeka prouzročena je hicem iz službenog policijskog pištolja njenog dečka, 27-godišnjeg M. S., policajca iz Osijeka. PU osječko-baranjska prvo je protiv njega podnijela kaznenu prijavu za kazneno djelo “Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti” u vezi kaznenog djela “Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom” na štetu 21-godišnjakinje. No, ubrzo se oglasio DORH koji je u svom saopćenju objavio da je kazneno djelo prekvalificirano u kazneno djelo ubistva te su predložili određivanje istražnog zatvora, piše Jutarnji list.

– Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku je, nakon ispitivanja hrvatskog državljanina (1996.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela ubistva iz čl. 110. Kaznenog zakona/11, podnijelo sucu istrage Županjskog suda u Osijeku prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ometanja istrage i opasnosti od ponavljanja djela. Postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni 27-godišnjak počinio navedeno kazneno djelo na štetu hrvatske državljanke (2002.) – objavio je DORH.

Policija: Slučajno je upucao

Na vanrednoj presici policije ranije je rečeno da je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da je 27-godišnji policijski službenik zbog neopreznog rukovanja službenim naoružanjem ispalio hitac koji je pogodio 21-godišnjakinju koja je preminula od povreda.

– Rješenjem načelnika PU osječko-baranjske policijski službenik je udaljen iz službe te će protiv njega biti podnijet zahtjev za pokretanje disciplinskog postupaka – izvijestili su iz policije. U međuvremenu su za osumnjičenog M. S. predložili i određivanje istražnog zatvora zbog osobito teških okolnosti kaznenog djela.

Policija je prvu dojavu o ovom događaju dobila u srijedu u 22:09 sati, a prema riječima Krunoslava Patače, načelnika Sektora kriminalističke policije PU osječko-baranjske, ta dojava, koju im je uputio sam M. S., nije upućivala da je riječ o kaznenom djelu. Kako neslužbeno saznaje Jutarnji list, M. S. je u početku govorio da je djevojka izvršila suicid, no ta je priča vrlo brzo pala u vodu. Patača to nije mogao izričito potvrditi zbog tajnosti istrage, ali je rekao da je kriminalističko istraživanje bilo kompleksno.

– Sama činjenica da se radi o policijskom službeniku je za nas teška i svjesni smo da to šteti ugledu policije, ali trudit ćemo se pokazati građanima da mogu imati povjerenja u nas – istaknuo je Patača, koji je izrazio saučešće porodici preminule djevojke.

Pataču su upitali i kada je bilo vrijeme smrti, s obzirom na informacije da događaj nije prijavljen odmah, nego nakon nekog vremena, ali nije mogao otkriti tačno vrijeme smrti. No, ipak je rekao da je to bilo nedugo prije prve dojave. Na upit je li do dolaska policije u stan u kojem se sve dogodilo bilo premještanja nekih stvari, kazao je sljedeće.

– Ne mogu odgovoriti kako bi vi htjeli, ali mogu vam reći da početna dojava nije upućivala da se radi o kaznenom djelu. Temeljitim i upornim radom policijskih službenika i istražitelja utvrđeni su elementi ovog djela – rekao je načelnik krim Sektora.

Inače, uviđajem je zbog nepristranosti rukovodila zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Osijeku.

– Naravno da ova kvalifikacija kaznenog djela ne obvezuje državnog odvjetnika, koji može istu potvrditi ili odrediti drugu kvalifikaciju – objasnio je Patača na presici, dodavši i kako istraga još traje te da se utvrđuju još neke činjenice, ali da su one koje su do sada utvrđene od strane policije nepobitne. Patača je otkrio i da je osumnjičenik prošao 11-mjesečni kurs na policijskoj akademiji, gdje je završio osnovnu obuku za policijskog službenika.

– U oktobru prošle godine raspoređen je na radno mjesto vježbenika u Postaji saobraćajne policije Osijek, kao policijski službenik za sigurnost cestovnog saobraćaja. Lično oružje je zadužio 9. avgusta za koje je prošao obuku za sigurno rukovanje. Nikakve okolnosti, što je mlad, i što nema drugo oružje, ne umanjuju njegovu odgovornost – poručio je Patača, istaknuvši kako se ne radi o namjeri, nego u nesretnom slučaju.

Policija tvrdi da nema zataškavanja

Iz PU osječko-baranjske ranije su poručili kako u ovom slučaju nije bilo nikakvog zataškavanja, niti je to ikome bila namjera. No, s obzirom na iskustva s ranijih sličnih slučajeva i dalje ostaje nejasno zašto policija o ovom događaju nije izvijestila javnost odmah po saznanju, kako se uobičajeno radi kada se pronađe tijelo osobe koja je preminula uslijed stradanja vatrenim ili nekim drugim oružjem, nego su to učinili čak 16 i pol sati nakon događaja, i to tek nakon opetovanih medijskih upita. Cijeli je Osijek već satima brujao o tragediji, a policija se nije oglašavala.

– Zaista je premalo vremena bilo. Razumijem potrebu javnosti da dobije prvu informaciju, ali iz iskustva znam da, kada se žuri s iznošenjem nekih preliminarnih informacija, a onda dođe do promjene tokom krim istraživanja, pa ispadnemo nevjerodostojni – rekao je Patača.

Mladić je, inače, bio i pripadnik DVD-a Donji grad, a zgrada u kojoj se sve zbilo je vlasništvo istog tog DVD-a te u njoj gotovo isključivo žive pripadnici ove dobrovoljne postrojbe, kojima je DVD omogućio dugogodišnje pravo stanovanja. Policajac je u taj stan uselio prije nekoliko mjeseci, a to je koincidiralo i s položenim i sa stabilizacijom na poslu. Uglavnom, može se reći da mu se sve u životu lijepo posložilo. Sada je to, na žalost, prekinuto na najgrublji i najgori mogući način, smrću djevojke koja je tek počinjala živjeti, tugom i boli za njene roditelje i sestru, užu i širu rodbinu, prijatelje… prenosi Avaz

