Ispovijest Hrvata koji je preživio zemljotres u Maroku: “Žena me probudila, dimnjak me skoro ubio”

“Žena me probudila da je potres, ja sam spavao dubokim snom. Kod ovog sam potresa imao puni gori osjećaj nego u Zagrebu, puno gori. Kad me žena probudila, prašina je bila svuda, a onda je pao i dimnjak, dosta nezgodna situacija. Mene potresi prate kao vjerni psi pa sam valjda već izdresiran na to. Bio sam u krevetu, spavali smo i onda je počelo. Ovdje je bio žestok potres. Ja sam u starom dijelu Marakeša gdje su stare zgrade, meni je pao dimnjak, skoro me ubio, ali čovjek, eto, ima sreće”, rekli su za 24 sata Drago i Sonja, Hrvati s Ugljana, koji godinama žive u Maroku.

Snažan potres, koji je pogodio ovu afričku zemlju, zatekao ih je dok su spavali u svojoj kući. Drago je potres usporedio s onim u Zagrebu.

“Dimnjaci su se kao u Zagrebu srušili, pale su vaze, ima pukotina. Meni je dimnjak pao, ruku mi je povrijedio. Dobro da smo živi od tog dimnjaka, opasno je baš bilo. Sada metemo, čistimo, trebam isprazniti bazen gdje je pao dimnjak. Imamo dosta posla. Djeca nisu s nama”, u dahu govori Drago.

“Nije me strah novih potresa, tu smo, nemamo šta, ostajemo tu”, rekao je Drago te dodao kako će sve uništeno pokušati renovirati. Drago i Sonja se bave turizmom, ističu kako u gradu ima puno oštećenih zgrada.

“Medina je izgrađena prije 100 godina. Nema puno armiranog betona pa i manji potres može uzrokovati velika oštećenja. Generalno smo dobro prošli. Mislio sam da mi je slomljena ruka, ako mi bude oteklo, onda ću morati otići u bolnicu”, zaključio je Drago te nastavio čistiti krhotine u svojoj kući. prenosi Radiosarajevo“.

