Ambasador SAD u Srbiji: Ekstremno sam zadovoljan kada sam vidio da su Vučić i Zelenski sjeli da razgovaraju

Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil (Christopher Hill) u intervjuu za Glas Amerike govorio je, između ostalog, o sastanku predsjednika Srbije i Ukrajine, Aleksandra Vučića i Volodimira Zelenskog, kao i o sankcijama Rusiji.

Na pitanje da li sastanak predsjednika Srbije i predsjednika Ukrajine u Atini s jedne strane, i insistiranje Srbije da se iz Deklaracije usvojene u Atini izbaci dio o sankcijama Rusiji, vidi kao balansiranje Vučića, on ističe:

– To ćete morati da pitate gospodina Vučića, ali naša pozicija je veoma jasna – svi treba da se priključe sankcijama Rusiji, posebno zemlje koje teže da se pridruže EU. Mislimo da je to ispravna stvar – rekao je američki ambasador I podsjetio da su mnoge male zemlje uvele sankcije Rusiji iako im to nanosi štetu.

Istakao je da bi volio da Srbija uradi isto.

– Voljeli bismo da Srbija uradi isto i da to bude dio njenog puta ka euroatlanskom sistemu. Kada je riječ o sastanku sa Zelenskim, ja sam bio ekstremno zadovoljan kada sam vidio da su srbijanski i ukrajinski predsjednik sjeli da razgovaraju. Srbija i Ukrajina imaju dugu historiju, uvijek su se dobro slagale, imale dobre odnose, i zato mislim da je važno što su se sreli, razmijenili mišljenja i razgovarali o tome šta budućnost donosi. Jer, bit će promjena, ovaj rat neće trajati zauvijek i vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Ali, vjerujem da su protekli mjeseci bili važni za narod u Srbiji da vidi kakva je zaista Rusija, i da Srbija treba da se pomjeri zapadno – istakao je Hil.

