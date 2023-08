Milanović o zatvorenim navijačima: To je politička farsa

Nakon prigodnog govora odgovarao je na pitanja novinara te prokomentirao situaciju s hrvatskim državljanima u Grčkoj. Komentirajući situaciju s hrvatskim državljanima pritvorenima u Ateni nakon sukoba s grčkim navijačima i huliganima, pri čemu je jedan Grk smrtno stradao, Zoran Milanović je rekao:

“Plenković je nakon tri dana u riječ rekao isto kao ja. I njemu je sumnjivo kakve su to inkriminacije. Čekamo da vidimo za šta ih se tačno tereti. Ne mogu te bez pravne osnove držati lišenog slobode. To je temelj europskog kontinentalnog prava.”

“U slučaju naših baraba taj habeas corpus je grubo prekršen. Ne vidim to kao vladavinu prava, nego retalijaciju prema jednoj etnički obojenoj skupini, odnosno državljanski. Oni su skupili sve hrvatske navijače i strpali ih u zatvor. Je li to bilo organiziranje radi tučnjave, ne zadržavaš sto ljudi u zatvoru. Organiziranje radi lišavanja života neke osobe, to sam siguran da nije bila namjera”, kaže, prenosi N1.

Predsjednik dodaje da se radi o čistoj politici: “To je, nažalost, čista politika i tu vlada ništa nije mogla. Prvih pet dana, koliko je u Grčkoj dug rok u kojem nekog možete držati u zatvoru jer vam se ne dopada, trebali su izdvojiti slučajeve, suditi onima kojima treba, ostale poslati kući. Ovo je politička farsa u kojoj vlada mora pokazati i stvoriti dojam da je učinila sve, a ni ne može puno.”

Naglašava da je jasno da su u sukobu sudjelovali i Grci, ali da ovo djeluje kao retalijacija, odnosno kolektivna kazna,pišu Vijesti

Facebook komentari