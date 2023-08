MILIONER KRISTIJAN RASKOMADAN ZBOG 1.000 EURA Saučesnik ispričao JEZIVE DETALJE: Dijelovi tela nađeni u WC šolji, a ostatak u šumi

Barmen Vesko Valčinov (32) priznao je istražiteljima da je ubio svog prijatelja Kristijana Pejeva, tako što ga je udario tegom u glavu i zabo mu nož u leđa, ali negira da mu je raskomadao telo.

To je rečeno u Sofijskom gradskom sudu, koji je optužene za zločin Valčinova i Konstantina Subotinova zadržao u pritvoru. Valčinov je tražio da bude pušten uz blažu meru da se brine o bolesnoj majci.

– Bio sam u lošem stanju. Udario sam ga, pa podigao ruke, nisam znao šta da radim – rekao je Valčinov sudu.

On Saturday in Sofia, Bulgaria's capital, plumbers found the remains of Christian Peev, 41, who held both US and Bulgarian citizenship, while clearing a blocked drain.

???? | ???? Missing Crypto King Found Chopped Up And Stuffed Down Toilet By Plumbers

Njegova verzija je da su on i Pejev bili partneri i da je sukob počeo malim sporom.

– Nisam se krio. Žao mi je zbog onoga što se dogodilo. Kajem se zbog onoga što sam uradio i priznajem krivicu – rekao je Valčinov.

Objašnjava da se nakon zločina prijavio u hotel da razmisli šta da radi.

– Očigledno je nameravao da prikrije tragove – rekli su tužioci.

Prema rečima advokatice Albene Asenove, koja brani optužene, telo Kristijana Pejeva isekao je Konstantin Subotinov. On se pojavio pred Okružnim sudom u Sofiji zbog skrivanja posmrtnih ostataka i rekao da je telo već bilo isečeno kada je došao.

Odveo policiju do ostataka tijela Pejeva

Subotinov (24) je sve priznao forenzičarima i lično ih doveo do jezivih nalaza u šumi iznad okruga Bojana.

Subotinov radi na dva mesta – šanker je u poznatoj diskoteci gde je upoznao kolegu šankera Valčinova, a isporučuje i hranu kupcima jedne velike kompanije.

US millionaire "crypto king" Christian Peev was tragically found dismembered and disposed of in a toilet. The discovery was made by plumbers who were called to clear a blockage.

This marks another instance where a wealthy individual from the #crypto world was found dismembered… pic.twitter.com/2p0Na1hcua

— Pampa.cro (@Pampadalampa) August 16, 2023