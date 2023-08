Čitava Srbija digla se na noge zbog ovog snimka: ‘Ovo je sramota, jadna mu žena’

Mnogi misle kako je takvo ponašanje neprimjereno pa su Mamu Sinjorinu zasuli negativnim komentarima.

“Ladno zajahala sinu za vrat! Za jednu majku previše slobodno ponašanje prema sinu, sramota… Sve OK, samo da mi mama sjedi na ramenima, to mi je malo neobično… Edipovac u najavi, kakva crvena zastavica…, Lijepo je imati dobar odnos sa sinom, ali ne i ovako intiman, ovo što radiš je bolesno…, Teško njegovoj budućoj ženi, samo to ću reći”, napisali su joj korisnici TikToka.

Kurir.rs kontaktirao je psihologe Ljiljanu Jagodić i Lea Ivaniševića. Evo što su im rekli.

“Ovakvo ponašanje definitivno je pretjerano kad se radi o odrasloj osobi. Majka se zaštitnički ponaša prema djetetu do njegova osamostaljenja. Čak ga potiče i podupire u samostalnosti. S obzirom na to da se ovdje radi o sinu, moramo se zapitati gdje su granice ovakvog ponašanja i ukazuje li ovakav odnos na razvijen Edipov kompleks kod sina, čim si ovako nešto uopće dopušta. Iskreno, možda je ovo samo dobar marketing, jer se u nekom trenutku spominje i određena krema”, kaže Ljiljana Jagodić.

Leo Ivanišević misli kako je moguće da su video snimili “malo nezgrapno želeći stvoriti zabavnu atmosferu za reklamu”.

“Možda je šok efekt namjerno tu, jer treba privući pažnju kako bi se prodao proizvod. Pitanje je koliko bi nam sve to čudno djelovalo da nisu u kupaćim kostimima i na bazenu ili da je razlika u godinama očiglednija”, govori psiholog i dodaje kako se ne može na temelju jednog TikToka zaključivati o stvarnoj dinamici njihova odnosa.

“Ne vidim ništa loše u tome da je majci nedostajao sin koji je duže vrijeme bio u inostranstvu i sad je sretna što ga opet vidi. Kad su djeca mala, roditelji su ti koji ih nose na leđima u vodi. Ovi ljudi možda su željeli biti fora pa su napravili obrnuto… Majka je mladolika i fit, razlika u godinama ne vidi se na prvi pogled i zato je sve još čudnije jer oni zbilja izgledaju kao par. Kad biste umjesto ove žene zamislili neku ‘tipičniju‘ balkansku mamu u nekoj vrećastoj haljini za plažu sa slamnatim šeširom, sve bi izgledalo drugačije, zar ne”, rekao je psiholog Leo Ivanišević.

Inače kako prenosi Jutarnji, Mama Sinjorina ima tri sina, a jednom prilikom jednog od njih učila je osnovnim elementima plesa na šipci i to sve snimala. prenosi n1

Ahahhahahaahahha evo ga još jedan mamin sinčić ???????????????? pic.twitter.com/U9vKfb5GGO — p l ???? v k a (@KosePlave) August 5, 2023

