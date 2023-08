Najgori mogući scenario za Zagreb: „Ako pukne savski nasip, najmanje 342.000 građana biće ugroženo“

Tako se i za poplavu navodi najgori mogući scenario, tokom kog bi bilo ugroženo više od 300.000 ljudi.

Posebnu zabrinutost službi nije izazivao samo rast vodostaja, koji je u Zagrebu i okolini došao do tri najveća nivoa u istoriji merenja, već i činjenica da je protok Save bio na rekordnim nivoima. To je do sad nezapamćeno opterećenje za nasipe koji su već natopljeni kišom.

„Posledice poplave nastale pucanjem Savskog nasipa bile bi katastrofalne. Iako je malo izgledno da dođe do pucanja Savskog nasipa zbog održavanja vodno-zaštitnih objekata, u slučaju takvog scenarija, osim velikih šteta, degradiraće se i kvalitet života na poplavljenim područjima, biće značajan broj dugotrajno raseljenih, a i epidemiološka situacija će biti vrlo ozbiljna“, navodi se u dokumentu.

Izvršena je procena opasnosti naselja i stanovništva na području Grada Zagreba od poplava. Rezultati procene pokazuju da je u opasnosti od poplava oko 342.578 stanovnika Grada Zagreba, što je nešto više od 43 odsto stanovništva Grada.

„Ovakav talas vode bi svakako izazvao određen broj poginulih, povređenih i zatrpanih ljudi pod ruševinama, dok bi deo stanovništva ostao bez osnovnih uslova za život, bez redovnog snabdevanja, zdravstvene zaštite i slično. U slučaju prikazanog scenarija, potencijalni broj ugroženog stanovništva bio bi oko 275.000, a štete za privredu dostigle bi iznos od 138 milijardi kuna, dok bi štete vezane za društvenu stabilnost i politiku bile reda veličine kuna. 70 milijardi“, navodi se u dokumentu, piše 24sata.hr.

