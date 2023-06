EU neće tolerisati eskalaciju na sjeveru Kosova

Borelj je na svom Tviter nalogu naveo da je “veoma uznemiren situacijom na sjeveru Kosova”, pominjući hapšenja kosovskih Srba, marširanje Kosovskih bezbjednosnih snaga (KSB) u Južnoj Mitrovici, te oštru retoriku koja je uslijedila iz Srbije.

Very alarmed by situation in north of Kosovo: extrajudicial arrests of K-Serbs & Kosovo Security Forces marching in South Mitrovica; followed by heavy rhetoric from Serbia.

Despite yesterday's crisis meeting, escalation continues & is becoming dangerous. We will not tolerate it.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 23, 2023