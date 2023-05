POTPUNI OBRT?! Isplivao novi mogući MOTIV masakra u Mladenovcu – Uroš je iz OSVETE krenuo u krvavi pohod?

Osmostruki ubica iz Dubone, Uroš Blažić (20), namjeravao je da krvavi pohod započne u centru sela Malo Orašje, ali tamo kobne noći nije zatekao nikoga. U povratku je prošao pored grupe mladih na pikniku, pa je odlučio da mu oni budu mete.

Iako su od masovnog ubistva u selima kod Smedereva i Mladenovca, prošla već četiri dana, još se sklapa mozaik krvavog pohoda ubice iz Dubone.

Prema nezvaničnim saznanjima, Blažić se naoružan automatskom puškom, pištoljem i ručnom bombom, u svom “mercedesu” iz Dubone prvo zaputio u susjedno Malo Orašje. Odvezao se do centra ovog sela gdje se okupljaju mještani. Na putu do tamo, prošao je pored grupe mladih, koji su pravili piknik kod spomenika u Ravnom gaju, na oko kilometar-dva od sela.

Kada je stigao u centar Malog Orašja, tamo nije zatekao nikoga. Da jeste, moguće je da bi jeziv scenario bio potpuno drugačiji. Okrenuo je automobil, i krenuo nazad ka Duboni. Zaustavio se pored okupljene djece kod spomenika, izašao iz vozila, naredio im da legnu na zemlju i osuo rafalnu paljbu po njima. Potom je sjeo u atomobil i nastavio ka Duboni. Tu je najprije pucao iz pištolja u nekoliko starijih ljudi koji su popravljali ogradu. Zatim se dovezao do školskog dvorišta gdje je usmrtio mladog policajca i njegovu sestru, i još jednog momka, i nasumice pucao po dvorištu. Mještani su čuli dva rafala, jedan duži i drugi nešto kraći.

Nakon što je ubio osam i ranio 14 osoba, ostavio je svoj auto, i ukrao automobil “reno ispejs” u jednom dvorištu u Šepšinu, kojim se odvezao do petlje na auto-putu kod Malog Požarevca. Tu je zaustavio taksistu, koji je vozio trudnicu iz Smedereva. Uz prijetnju bombom, sve troje nastavljaju put do Uba gdje ostavljaju trudnicu, koja se, navodno u ovo mjesto i zaputila. Potom taksista vozi osumnjičenog do sela Vinjište kod Kragujevca, gdje ga ostavlja.

Analize na alkohol i dro.e

Još nema informacija da li je osumnjičeni bio pod dejstvom alkohola ili na.kotika. Uzeti su uzorci, čekaju se rezultati. Prema tvrdnjama mještana, Uroš nije bio zavisnik od alkohola, duhana ni narkotika.

Uhapšen je više od osam sati nakon zločina i velike potrage u kojoj je učestvovalo više od 600 pripadnika policije.

Informacije da je sve počeo svađom u Duboni i navodnim sukobom sa mladim policajcem, nisu tačne. Te večeri nikakva svađa se nije dogodila. Ubica je, navodno, želio da se osveti seljanima zbog omalovažavanja njega i njegove porodice. To je motiv koji se sada izdvaja kao najvjerovatniji. Svakako, to će utvrditi istraga.

Prema saopštenju tužilaštva, izjavio je da je pucao u nepoznate ljude, jer je htieo da zaplaši stanovništvo ovih sela.

Automatska puška kojom je Uroš Blažić počinio zločin još nije pronađena. On je tokom bjekstva bacio pušku negdje u širem ataru sela Dubona. Potraga za oružjem traje i dalje. Pištolj je pronađen.

Uroš Blažić je u smederevskom tužilaštvu iznio odbranu, i dobio advokata po službenoj dužnosti, nakon čega mu je određen pritvor do 30 dana, piše Srbija danas.

