Milanović o masakrima u Srbiji: Nije to internet, oni doma imaju uzore

Oružje treba biti pod nadzorom kvalificiranih ljudi, ne treba se držati po domovima i svakako mora biti što dalje od djece, rekao je u petak hrvatski predsjednik Zoran Milanović, komentirajući dva masovna ubistva u susjednoj Srbiji u posljednja dva dana.

“Oružju je mjesto u rukama i pod nadzorom kvalificiranih ljudi. To je policija, vojska, za ekstremni slučaj. Ja ga doma ne bih dao nikome. To je i iskustvo moje obitelji. Ljudi su se vraćali iz ratova i oružje bacali”, rekao je Milanović novinarima u Puli, dodavši da se to činilo kako isto oružje ne bi došlo u dohvat djece.

Mladi muškarac je vatrenim oružjem u tri sela kod Mladenovca sinoć usmrtio osam osoba i ranio 14, što je uz devetero ubijenih učenika i školskog zaštitara u osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” u Beogradu, drugo masovno ubojstvo u Srbiji u posljednja dva dana.

“Srbija je država u kojoj ima jako puno oružja među ljudima. I to je problem. U Americi su se mahnito ubijali još prije izuma telefona tako da govoriti da je sada to internet … Neće internet učiniti ljude ubojicama. Ovo u Srbiji mi izgleda da su doma imali na neki način uzore, sigurno ih nisu poticali da ubijaju ljude, ali djeca moraju biti što dalje od oružja”, rekao je predsjednik.

Sad kad je Hrvatska članica šengenskog prostora, važno je što je režim držanja oružja jednak u svim članicama, smatra Milanović, prenosi Hina.

“Što mi vrijedi ako je kod nas na jedan način, a u nekoj državi 500 kilometara dalje puno liberalnije, ako se to oružje može unijeti u Hrvatsku”, dodao je.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je rekao u petak da je jutros predložio vladi da se u zakonodavstvo vrati smrtna kazna, ali su bili protiv.

“Ne treba ih ohrabrivati smrtnom kaznom. To je najgora stvar. Time se ništa ne postiže. Po tome Amerika nije demokratska država. Sorry, nije, oni ubijaju ljude. Čak ni Rusija to nema (…) Smrtna kazna je katastrofa, doživotni zatvor je drugo”, smatra hrvatski predsjednik.

Rusija ima moratorij na primjenu smrtne kazne, a bivši američki predsjednik Donald Trump vratio je smrtnu kaznu na saveznoj razini u SAD-u 2020. godine nakon pauze od 17 godina, piše FENA.

Facebook komentari