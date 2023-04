Hit na društvenim mrežama: Starica proširila balkon drvenom konstrukcijom

Posljednjih nekoliko dana društvenim mrežama se širi fotografija jedne zagrebačke zgrade.

Ono što je najviše privuklo pažnje jeste balkon, odnosno improvizacija balkona, kako bi se dobilo više kvadrata.

Vlasnik stana je dodao drvenu konstrukciju na svoj balkon, te tako izazvao reakcije prolaznika ali i korisnika društvenih mreža koji objavljuju ovu fotografiju.

Improvizirani balkon izazvao je brojne i prilično komične komentare od kojih su neki glasili: “Bravo! Konačno neko ko cijeni metar kvadratni balkonskog zraka”, “Ispod imaš i mjesto za parking”, “Ovaj bi bio idealan za Vladu da ga uzme za obnovu Petrinje”.

Kako je balkon u posljednjih nekoliko dana privukao veliku pažnju – portal 24sata.hr prenosi da ga je zapravo izgradila penzionerka još u junu.

Kako je skriven od pogleda za to su znali samo stanari zgrade koji su je prijavili inspekciji, ali niko nije reagovao.

– To je sve montažno, nije ona ništa gradila i to bi se začas moglo sve demontirati, ali ne da se ona. Majstori su to njoj brzinski u dan, dva napravili. Ma, to vam je kao u onom “A je to” crtiću – rekao je jedan od stanara za 24sata.hr koji je dodao da je zgrada napravljena još 50-ih godina prošlog stoljeća te da je vlasnica balkona oduvijek u toj zgradi i da živi sama. prneosi avaz

Facebook komentari