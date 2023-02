Dubrovački konobar kojeg je tip bacio sa zida jer nije dobio led: Život mi je uništen

S visine od gotovo pet metara gurnuo ga je student Blago P. (22) koji je nedavno proglašen krivim za pokušaj ubojstva i osuđen na tri godine zatvora, no presuda mu je dijelom preinačena pa će u zatvoru provesti tek godinu i šest mjeseci.

“Već sam četiri mjeseca na terapiji i ne osjećam se puno bolje. Ali, borit ću se, iako me strah da mi terapija neće ništa pomoći. Znam da ću morati i na privatni tretman, ali sam sad u jako lošoj financijskoj situaciji i ne znam kako. Zbog lošeg zdravlja ne mogu ništa raditi, nego doma samo ležim ili sam na putu na bolničku terapiju. Teško dišem, brzo se umaram, uz skaline ne mogu sam ali kako ih izbjeći kad živim u Gradu? Hodam kao 90-godišnji starac, ne mogu se sam otuširati ili obući, za sve trebam pomoć roditelja”, govori za Dubrovački vjesnik Petar Mihaljević koji je nasreću preživio no danas ima niz zdravstvenih problema.

“Na monstruozan me način pokušao ubiti, bacio me kao vreću”

“Na monstruozan me način pokušao ubiti, bacivši me kao vreću s visine samo stoga što nije dobio led na Porporeli jer ga nisam imao. Zbog svega se u mene duboko uvukao strah, bojim se da ga ne sretnem vani, teško mi je, imamo noćne more i halucinacije. Osjećam vrlo teške zdravstvene posljedice: imam glavobolje i vrtoglavice, ne mogu se okretati ni saginjati, a katkad padnem u nesvijest. Život mi je postao težak, zbog bolova u kralježnici pijem tablete, a noću često ne mogu oka sklopiti”, ispričao je Mihaljevića. Ostala mu je, kaže, i velika trauma.

“Kad zaspim, budim se oznojen u sred noći jer ga sanjam! Most na Pilama izbjegavam u širokom luku pa umjesto pješice preko mosta na Pilama, na terapiju u bolnicu idem kroz Vrata od Ploča gdje idem autobusom do Pila i tu presjedam u autobus za bolnicu”, kaže.

Ispričao je i što se događalo te večeri kada ga je Blago P. pokušao ubiti.

Što se događalo te večeri

“Pokušaju ubojstva prethodio verbalni incident na Porporeli gdje sam radio na šanku, a mladići su oko ponoći došli po bocu vina i mineralne. Tamo nemamo hladnjak ni ledomat a došavši na posao nije me dočekalo dovoljno leda i nisam im ga mogao dati. Bacili su na šank 100 kuna, ali sam rekao da je cijena 120 te su dali još 100 a ja sam vratio 80 kuna. Ranije sam ih viđao, ali se nismo družili niti sukobili, a kad su sjeli za stol mislio sam da je sve OK”. ispričao je.

Dodao je kako je zatvorio oko 2 i došao kod prijatelja u drugi kafić. Kad se taj kafić zatvorio oko 4 sata predložio je prijatelju da sjednu uz more, na mul.

“No, putem smo sjeli na zidić kraj Vrata od Pila i zapričali se, a tad su naišli oni mladići, vjerojatno na povratku sa zabave na Banjama. Pozdravili su prijatelje iz Fontane, a jedan od njih, Blago P. je prišao i rekao da mu nisam dao leda pa sam mu objasnio kako ga i zašto nisam imao”, priča Mihaljević.

“Vratio se i bacio me s ograde mosta. Nije bio ni pijan ni drogiran, mislim da je to uradio namjerno”

“Tad me je prvi put uhvatio za noge i pokušao baciti, ali sam se uspio povući jer izbjegavam sukobe i probleme. Iz te sam grupe poznavao jednog mladića, mislim da je on uhvatio Blaga za rukav, kao ‘ajmo ća’ a om mu je odgovorio da je sve OK. I ja sam pomislio ‘OK, prošlo je’ i nastavio priču s prijateljem, a Blago se nakon par koraka vratio i uspio me baciti s ograde mosta. Nije bio ni pijan ni drogiran, mislim da je to uradio namjerno”, govori.

Okrivljeni je izjavio kako se osjeća krivim i priznao da ga je nakon verbalne prepirke prvo uhvatio za noge i pokušao baciti, a drugi put i gurnuo s mosta u park Pile. Izjavio je kako mu je žao što je nepromišljenim postupcima prouzročio probleme Mihaljeviću i njegovoj obitelji, da se kaje i srami zbog svog postupka i da je spreman Petru nadoknaditi štetu.

Liječnici su se borili za njegov život, a Petar kaže da je imao vrlo male šanse da preživi. No, mladost je pobijedila i počeo se oporavljati, piše Dubrovački vjesnik. Bio je i 15 dana na Traumatologiji, mjesecima se nije mogao kretati i nosio Schantzov ovratnik. Po izlasku iz bolnice, kako bi lakše išao na terapije, preselio je kod tetke u Lapad, gdje ga je saslušao i županijski državni odvjetnik koji je na suđenju zastupao optužbu. Sad se pita hoće li ikad više moći raditi.

Za napadača kaže da ga nakon incidenta nije uopće kontaktirao, pa ni neizravno. Dodaje i da je nezadovoljan presudom za pokušaj ubojstva bacanjem s blizu pet metara visine na koji ga, kaže, podsjeća i 50 do 60 posto izgubljenog sluha.

Osuđen na tri godine zatvora, ali presuda je preinačena pa će u zatvoru biti samo godinu i šest mjeseci

Nepravomoćnom presudom dubrovačkog Županijskog suda student Blago P. (22) je proglašen krivim za pokušaj ubojstva na zidu Vrata od Pila u 4:12 sati 7. kolovoza osuđen na tri godine zatvora.

Presuda je dijelom preinačena, pa osuđeni godinu i šest mjeseci mora provesti u zatvoru, a ostatak kazne otpada ako u roku četiri godine ne počini novo kazneno djelo. Prema presudi, pri padu je oštećeni zadobio nagnječenje mozga, prijelom skafoidne kosti i lijeve sljepoočne kosti te prijelome od drugog do desetog lijevog rebra, krvarenje meke moždanice i u prsima, prijelom lijeve lopatice i djelomično iščašenje prvog vratnog kralješka, što su u zbiru teške tjelesne ozljede.

Okrivljeni je izjavio kako se osjeća krivim i priznao da ga je nakon verbalne prepirke prvo uhvatio za noge i pokušao baciti, a drugi put i gurnuo s mosta u park Pile. Izjavio je kako mu je žao što je nepromišljenim postupcima prouzročio probleme Mihaljeviću i njegovoj obitelji, da se kaje i srami zbog svog postupka i da je spreman Petru nadoknaditi štetu.

Facebook komentari