EVO KAKO BRAJAN VOLŠ SADA IZGLEDA: Dobro se ZAGLEDAJTE u njegovu FACU, ovo je NAJNOVIJA FOTKA

Policija i dalje traga za američkom državljankom srpskog porijekla, majkom troje djece, Anom Volš, kojoj se trag gubi u mjestu Kohaset, državi Masačusets, u ranim jutarnjim satima 1. januara ove godine.

Njen suprug, Brajan Volš, uhapšen je pod sumnjom da je obmanjivao policiju u istrazi i određena mu je kaucija od pola miliona dolara.

Policija je do sada pronašla krvav nož u podrumu kuće Volšovih, kao i određen materijal na deponiji u blizini Bostona koji se analizira kao potencijalni dokazni materijal.

Njegov sukob sa zakonom traje godinama unazad počevši od pozajmice od čak 500.000 dolara koje nikada nije vratio, pa do falsifikovanja slika i prodaje istih putem Ibeja (eBay).

On je od prijatelja sa koledža kao pozajmicu uzeo 500.000 dolara, a kao depozit dao je 32.000 dolara u neispravnim čekovima. Brajan je pored toga na internetu prodavao lažne slike Endija Vorhola.

On je 2016. godine uzeo autentične slike od prijatelja i koristio njihove fotografije i dokumentaciju kako bi prodao replike.

Slučaj lažnih slika otkriven je kada je kupac video dvije slike Endija Vorhola na Ibeju, sa fotografijom pečata kojim se potvrđuje autentičnost umjetničkog dela. Kupac se dogovorio da te slike, dio serije “Senke”, kupi za 80.000 dolara.

Međutim, nakon što ih je preuzeo, otkriveno je da slike nemaju pečat za potvrdu autentičnosti i da platno izgleda novo. To je dovelo do istrage FBI.

Brajan Volš je uhapšen 2018. godine, a tokom suđenja priznao je krivicu.

U međuvremenu su na Internetu objavljene fotografije koje su nastale nekoliko sati nakon njegovog hapšenja 9. maja 2018. godine.

Policija je tog dana nešto poslije šest ujutru upala u njihov dom u Eseksu.

Na fotografijama koje su objavljene vidi se Brajan sa neurednom kosom i polu-zatvorenim okom dok gleda u stranu, piše CBS News.

Takođe, procurile su i najnovije fotografije Brajana Volša iz policijske stanice, a evo kako on sada izgleda:

mug shots from Brian Walshe's 2018 arrest on federal wire fraud charges involving stealing art and selling fakes

Here is new most recent mugshot of Brian Walshe.

More details here—

— 🤓L̤̮E̤̮G̤̮🅰️C̤̮Y̤̮🤓 (@iamlegacy23) January 14, 2023