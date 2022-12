ŠTA JE VUČIĆ GOVORIO: Upozoren sam na sukob s najvećom vojnom silom na svijetu

Činjenica da velike sile ne priznaju, odnosno nemaju namjeru da uvaže Rezoluciju 1244, za nas samo znači da mi imamo vrlo male mogućnosti da nešto učinimo, rekao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

On je to rekao još 2018. odgovarajući na pitanje novinara može li Srbija, nakon učestalih napada na Srbe i spekulacija prištinskih medija o raspoređivanju snaga bezbjednosti na administrativnoj liniji, da na Kosovo „uvede“ hiljadu pripadnika svojih snaga bezbjednosti, prenosi Danas.

„To nije pravo i to nije pravično, ali mi se borimo u skladu s vrlo malim mogućnostima i unutar veoma uskog manevarskog prostora i naše je da se borimo“, naveo je tada Vučić i dodao da on lično povodom ideje o povratku 1.000 vojnika upozoren da će Srbija, ako to pokuša, doći u sukob s najvećom vojnom silom na svijetu.

