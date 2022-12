Aleksandar Vučić se ponovo obraća javnosti: Nisam ni lud ni pijan. Pijem samo čaj od kamilice

„Imao sam otvoren i dobar razgovor sa iskrenim prijateljem Srbije kakav je Oliver Varhelyi. Naravno da smo uvijek pokazivali poštovanje prema svakoj vrsti podrške.

Aleksandar Vučić: Podrška Evropske unije

Posebno prema svakoj vrsti pomoći koje smo dobijali od naših evropskih partnera. Nikad nisam krio zahvalnost za to. U skladu sa tim, posebno sa sretan zbog okvirnog sporazuma finansijske podrške za period od 2021. do 2027. godine“, rekao je on.

Vučić se zAHvalio Ursuli von der Leyen na podršci. Dodao je da je sa Varhelyijem razgovarao posebno o podršci Evropske unije u oblasti energetike.

„Govorili smo o projektima poput brze pruge Beograd-Niš. EU je za to predvidjela veliku, ogromnu podršku. Ne samo u pozajmicama, već i u poklon novcu. Mi smo im na tome naročito zahvalni. Razgovarali smo o vladavini prava. Dobro sam razumio primjedbe koje mi je komesar Varhelyi uputio po pitanju usaglašavanje srpske spoljne politike sa evropskom politikom.

Ja sam mu objasnio da preko teritorije Srbije niko ne može da pravi tzv. zaobilaženje sankcija. Mi se ne bavimo kriminalom. Ne želimo da zarađujemo na tuđoj muci tokom rata. Imamo dovoljno dobre javne finansije da o sebi brinemo. A uz ovakvu podršku EU nemamo drugih većih problema“, rekao je on.

Situacija na Kosovu

Vučić je dodao da je govorio sa Varhelyijem o tome kako Srbija vidi situaciju na Kosovu.

„Svima da poručim – nisam ni lud, ni pijan, ni blesav. Jer od svega što pijem, pijem čaj od kamilice. Međutim, ukazao sam mu na sve što se dešavalo od početka godine i kako se postepeno urušavala svaka vrsta mogućnosti za normalan razgovor sa Prištinom.

Ni za jednu riječ se nisam pokajao. Sve što sam rekao o Kurtiju, Rašiću i Trajković – mislim. Sve što sam rekao jučer, potpišite mi i danas. Da li je trebalo da koristim više birokratski, diplomatski rječnik?

Možda. Ali molim vas da me saslušate šta se sve zbivalo od početka godine i da li bi me iko ikad čuo da sam nastupio na drugačiji način“, naveo je on.

Vučić je rekao da je u januaru održan referendum u Srbiji. Priština nije dozvolila da se održi na teritoriji Kosova, prenosi Nova.

„To se nikada ranije dogodilo. Da bude uskraćeno pravo građanima koji se sebe doživljavaju kao građane Republike Srbije. A to su gotovo svi građani srpske nacionalnosti, sa izuzetkom Rašića, Trajković i Kurtijevih priljepaka. Tih sa dna kace o kojima sam govorio….

Onda su nam iz Kvinte rekli da će da izvrše pritisak na Prištinu da će Srbi s Kosova izaći na izbore. Onda su nam došli izbore, a iz Prištine su se pohvalili da su ukinuli Vučiću 60.000 glasova i da je to način da Vučić izgubi na izborima, te da je to njihov doprinos demokratizacije Srbije.

“Još jedna pobjeda”

A onda kad sam pobijedio i shvatili da im nije pomoglo to što je Kurti oteo 60.000 srpskih glasova, onda su izdali jedno saopštenje u kom su rekli da osuđuju da što srpskoj zajednici nije bilo omogućeno glasanje. Dan poslije tog saopštenja niko se nije sjetio. Tako je počelo, temperatura na severu Kosova počela je da se zagrijava“, rekao je Vučić.

Poslije toga je, kako kaže, uslijedila presuda Teodosijeviću. Potom, prema njegovim riječima, desilase izgradnja baza specijalne policije Kosova na u blizini Jarinja i Brnjaka.

„Onda smo dobili situaciju na granici sukoba. Zašto svake sedmice imamo neku krizu. Onda su izmislili neku priču o ličnim kartama, pa tablice…

Onda su rekli da neće da formiraju Zajednicu srpskih opština. Poslijee su suspendovali Nenada Đurića… Šta je sljedeće. Devet mjeseci nas napadaju da ćemo nekoga da napadnemo u regionu. Devet mjeseci lažu“, rekao je on.

Dodao je da će ove godine Srbija imati uvjerljivo najveću trgovinsku razmjenu.

„To govori o tome koliko zavisimo od EU. Ja sam rekao istinu., Da li sam iskoristio neku težu riječ, ne znam. Ali, niko ne može da mi kaže da sam izgovorio nešto što nije tačno“, podvlači Aleksandar Vučić.

Facebook komentari