Milanović neumjesno o Majkama Srebrenice: “To su stare žene i nadam se da nisu pale u klješta utilitarističkih muljatora iz Sarajeva”

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović boravio je danas na Interliberu gdje je komentirao situaciju u Fortenovi, nakon čega se obratio medijima. Tom prilikom komentarisao je izjave o Majkama Srebrenice, koje su ga prozvale zbog negiranja genocida.

– Mislio sam da je to dostojanstvena udruga majki poginulih, ubijenih u Srebrenici. To su sada već žene koje su u visokim godinama. Ako su tada bile majke, a njihovi sinovi vojnici, to su stare žene i uvijek su se držale dostojanstveno i nadam se da nisu pale u klješta beskrupuloznih utilitarističkih muljatora iz Sarajeva. Ako jesu bit će mi jako žao.

Ali šta je problem? Ja nikada nisam negirao razmjere ubistava i maskara u Srebrenici, to mi ne pada napamet. To je kao da neko negira holokaust kao takav. Ali pravne kvalifikacije, to je nešto drugo. Nismo u nekom kalifatu ili teokratskoj državi da se ne smije o stvarima otvoreno govoriti. Ja ništa ne negiram – rekao je Milanović.

Milanović je ironično govorio o genocidu u Srebrenici.

– Kako ćemo to kvalificirati? Moram pitati Židove kojih je ubijeno šest miliona, Srbe koji su stradali u Jasenovcu desecima hiljada… I pet-šest hiljada mladih muškaraca uglavnom koji su ubijeni oko Srebrenice u pokušaju da se probiju kroz srpski obruč. To ne može biti isto, ali je zajedničko da je gnusni zločin – izjavio je Milanović.

Facebook komentari