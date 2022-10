Vučić: Plaćamo cijenu zbog Rusije, sami smo krivi

“Zahvalni smo na napornom radu koji su ljudi iz EK-a uložili da naprave ovaj izvještaj. Najvažniji dio je ono što je Giaufret rekao, a tiče se našeg odnosa oko uvođenja sankcija Ruskoj Federaciji. Mi ni za jednu od tih deklaracija nismo glasali. To je jedini dio gdje je zabilježeno nazadovanje, odnosno u našem odnosu prema sankcijama. Plaćamo cijenu za to, ali ćemo uzeti u razmatranje sve to što ste nam rekli”, rekao je Vučić.

“Važno je da EK konstatuje da smo spremni da otvorimo Klaster 3. Ovaj izvještaj nam otvara mnogo prostora da zajedno sa svima iz Brisela nastavimo da radimo sa sveobuhvatnim reformama, da mnogo toga uradimo u vladavini prava. Vrlo je važna i analiza da Srbija gradi dobrosusjedske odnose sa svima, osim što je konstatovano da je Srbija u lošim odnosima sa Hrvatskom. Drugo je pitanje Crne Gore gdje se konstatuje naš napredak. Važno je i poglavlje 35, odnosno dijalog. Srbija nije izazivala nijednu krizu i po tom pitanju je težak put pred nama i plašim se da neće biti dobrih vijesti po Srbiju”, rekao je Vučić.

Vučić: Naše je da radimo zbog građana

“Šta god vam govorili oni Kosovo posmatraju ili kao nezavisnu državu ili bi nas da vode ka tome. Ono što je Giaufret rekao jeste da mora da se gleda šira slika. Nekad će da budu sankcije, nekad će da bude Kosovo, naše je da radimo zbog građana, da uzmemo u obzir sve o čemu je govorio Giaufret, ali ne polažem velike nade u tome. Onaj ko nije kaznio Rusiju, njega ćemo da kaznimo jer on će da ostane bez nafte. Sami smo krivi, jer to je naša politika”, dodao je Vučić.

“Mislim da je ovaj izvještaj bio fer. Nemam šta da im zamjerim, nisu ništa slagali. Ovo je za nas važan dokument i gledat ćemo šta možemo na osnovu toga da promijenimo. Srbija će naravno gledati da napreduje na evropskom putu. Razumjeli smo ovu poruku i imamo u vidu sve što je napisano u ovom izvještaju”, naveo je Vučić, prenosi B92.

“Upravo sam imao zadovoljstvo da predam izvJeštaj za 2022. godinu o napretku Srbije predsJedniku Vučiću. Ovaj izvJeštaj je sveobuhvatan dokument baziran na činjenicama. Znate da su se Ukrajina, Gruzija i Moldavija prijavile za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Evropska komisija je donIJela odluku da se status kandidata dodIJeli i BiH”, obratio se Giaufret. prneosi “N1“.

