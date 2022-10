Jandroković odgovorio Vučiću: Uhvatio se u vlastitu mrežu …

… jer je u sve težoj političkoj situaciji, rekao je u subotu predsjednik hrvatskog Sabora Gordan Jandroković.

Europska unija je sedmim paketom sankcija uvela embargo na rusku naftu koja se doprema tankerima, čime je onemogućen i prijevoz prema Srbiji tog energenta iz Rusije JANAF-om.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić zbog toga je žestoko napao Hrvatsku, kazavši da je nepouzdani partner po pitanju energetike.

„Hrvatska je pouzdan partner koji provodi sankcije koje se odnose na Rusiju, a do tih sankcija je došlo jer je Rusija napala suverenu državu“, odgovorio mu je u subotu Jandroković nakon Dana otvorenih vrata Hrvatskog sabora.

Naglasio je da Hrvatska provodi ono na što se obvezala te da bi prijevoz ruske nafte JANAF-om bilo kršenje sankcija.

Europska komisija predložila je da se zemlje zapadnog Balkana, što se u praksi odnosi samo na srbijansku opskrbu preko JANAF-a, izuzmu iz sankcija te da im se dopusti uvoz ruske nafte, čemu se usprotivilo nekoliko država članica. Uz Hrvatsku, glavnu metu Vučićevih napada, tog su mišljenja bile i neke baltičke zemlje i Poljska.

Jandroković je rekao da Srbija može uvoziti naftu koja nije ruskog porijekla te da će ona bez ikakvih problema proći JANAF-om, kao što se to već odvija.

Predsjednik Sabora smatra da Vučić ima „neargumentirane i uvredljive“ nastupe prema Hrvatskoj jer „se uhvatio u vlastitu mrežu“ sjedenja na dvije stolice između Zapada i Rusije.

Srbijanski predsjednik je „stisnut problemima koje ima i na unutarnjem planu i time što mora donijeti konačnu odluku želi li biti dio zapada, želi li ići prema EU-u i prihvatiti vrijednosti i pravila koja vrijede u tom svijetu, ili se odlučiti za potporu Rusiji, što sad prikriveno čini, nekad čak i otvoreno“, kazao je Jandroković.

Istaknuo je da Vučić mora prihvatiti činjenicu da Rusija u Ukrajini „djeluje nasilno“ te da mu se neće isplatiti napadati Hrvatsku „kad se nađe u takvoj stisci, u problemima kao riba uhvaćena u mrežu“.

Odluka Beograda o odnosu prema Rusiji je na Vučiću i građanima Srbije, kazao je Jandroković.

„To je njegova odluka, građani Srbije će zbog toga platiti određenu cijenu, no to je njihov predsjednik, oni su ga izabrali i vjerojatno će toj politici sutra reći ‘da’ ili ‘ne’“, rekao je predsjednik parlamenta, prozvavši to „unutarnjom stvari“ Srbije.

Jandroković smatra da se Vučić nalazi u „sve težoj političkoj situaciji“ jer mu Europa sve manje dopušta sjedenje na dvije stolice, što je „neizvedivo u ovakvim uvjetima“.

Novinari su Jandrokovića pitali i treba li EU zamrznuti pregovore sa Srbijom zbog te dvostruke politike.

„Kad bih ja sad rekao da to treba učiniti, onda bi se odmah javili Vučić i njegovi glasnogovornici i rekli ‘ustaše nas blokiraju’“, odgovorio je.

„Ali ne blokiraju njih ustaše, blokira ih njihova politika koja je u suprotnosti s politikom Zapada i koja ide na ruku ruskom agresoru u Ukrajini“, zaključio je Jandroković, piše Hina.

