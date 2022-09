Srbijanski mediji: Rusi masovno bježe iz zemlje, u Beograd će ih za 15 dana stići više od 4.000

Putin, koji se u srijedu ujutro počeo s obraćanjem naciji, rekao je na početku govora da Zapad “želi uništiti našu zemlju” i da se “ovdje radi o odbrani Rusije i teritorija Donbasa”.

Sada Rusi kupuju karte za države gdje im nije potrebna viza, ali rasprodati letovi ka Beogradu označuju Srbiju kao krajnju najpoželjniju destinaciju – karte u jednom pravcu.

Na pojedinim sajtovima kompanija, letova iz Moskve ka Beogradu nema do 9 oktobra. Sve rasprodato.

Na sajtovima na kojima se mogu naći različite kompanije cijene variraju. Od 9.000 eura za sutrašnji let, cijene polako padaju ako se danas kupuje za prekosutra, ali i u tom slučaju treba odvojitiviše od 10.000 eura za putovanje avionom koje traje preko 30 sati.

Za sada nema preciznog broja koliko je Rusa od početka invazije na Ukrajinu život nastavilo u Beogradu, ali je tokom leta u beogradskim bankama prema procenama otvoreno na hiljade novih računa. Otuda se pretpostavlja da Rusa u Beogradu prije ove vijesti već ima između 30.000 i 50.000. Prema posljednjim podacima do sada je otvoreno oko 1.000 firmi koje su najviše u IT sektoru.

Ako je suditi po samo jednoj od kompanija koja nema nijedan slobodan let iz Moskve ka Beogradu do 9. oktobra, to znači da će se u narednih 17 dana samo sa jednim letom dnevno u Beograd doći oko 4.000 Rusa, piše Blic.

Direktni letovi za Beograd su rasprodati, ostale su još samo gotovo egzotične kombinacije sa jednim ili više predsjedanja preko Ankare, Istanbula, Bakua, Antalije ili Frankfurta, a cijene tih letova koštaju i više od 4.000 eura.

