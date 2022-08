PROGOVORIO ADVOKAT, TIČE SE KALUĐEROVIĆA: Najnoviji MOMENTI!

Advokat Boško Žurić smatra da Cetinjanin Neno Kaluđerović ne može biti krivično odgovoran ukoliko se utvrdi da je on usmrtio sugrđanina koji je počinio masakr na Cetinju. Više državno tužilaštvo utvrdit će od čijeg metka je stradao tridesetčetvorogodišnji Vuk Borilović.

O pravnim posljedicama i eventualnoj krivičnoj odgovornosti Nenada Kaluđerovića za koga se, po do sada dostupnim informacijama, navodi da je lišio života ubicu, advokat Žurić kaže sljedeće:

– Imajući u vidu da još uvek traje istraga o svim okolnostima ovog nemilog događaja, nemoguće je bilo šta konkretno reći dok se istraga ne završi. Ukoliko su zaista tačne do sada objavljene informacije da je Nenad Kaluđerović lišio života napadača tokom razmene vatre sa policijom, to onda u tim njegovim radnjama nema krivičnog dela niti njegove krivične odgovornosti pa samim tim i ne može biti osuđen, obzirom da je u takvoj situaciji onda on postupao u nužnoj odbrani odbijajući od svog i od dobra drugoga, u ovom slučaju policajaca, istovremen i protivpravan napad vatrenim oružjem.

– U situacijama kada su protipravnim napadom vatrenim oružjem, jednom ili više lica neposredno ugroženi život i telo kao dva najzačajnija dobra koja se štite krivičnim zakonikom, apsolutno je dozvoljeno u odbrani od jednog takvog napada upotrebiti vatreno oružje, obzirom da je u takvoj situaciji to jedina odbrana kojom bi se takav napad mogao efikasno odbiti.

Kako kaže Žurić “svaka druga odbrana bi mogla dovesti do najtežih posljedica po onog ko je napadnut”.

– Istraga koja je u toku treba da rasvetli sve okolnosti oko ovog događaja i u sklopu nje će svakako morati biti saslušan Nenad Kaluđerović i svi drugi prisutni svjedoci, kao i obavljene i druge dokazne radnje, prije svega mislim na obdukciju tela napadača kako bi se se utvrdio tačan uzrok smrti – navodi advokat Žurić i ponavlja da je neophodno sačekati završetak istrage i utvrđivanje svih okolnosti ovog nemilog događaja.

Kaluđerović je, nakon saslušanja u svojstvu građanina pušten, a trenutno se čeka balistički nalaz, piše espreso.co.rs.

Facebook komentari