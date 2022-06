Noć u ‘Gotiku‘ i dalje je enigma: Mogu li poruke u mobitelu riješiti misterij nestanka Mateja Periša?

Toksikološka analiza tijela Mateja Periša, za kojim se tragalo od prosinca prošle godine, pokazala je prisutnost narkotika u organizmu, no okolnosti pod kojima se dogodio njegov odlazak iz kluba ‘Gotik’ i dalje su misterij, piše Nova.rs. Mobitel mladog Splićanina pronađen je u njegovim trapericama kad je pronađeno i tijelo, a pravo pitanje je hoće li policija uspjeti otključati Periševe poruke.

Iako je ustanovljeno da je Periš kobne večeri konzumirao alkohol i narkotike, čime je donekle objašnjeno njegovo trčanje ulicama, brojne stvari i dalje nisu poznate.

No uspije li policija otključati Matejev mobitel, moguće je da će Matejeve poruke otkriti odakle narkotici u tijelu mladića, kao i kamo se kobne večeri uputio nakon izlaska iz ‘Gotika’.

Policija zasad nije uspjela skinuti sve podatke s Matejevog telefona, konkretno s aplikacija Viber i WhatsApp, jer se podaci nisu skladištili na ‘cloudu’. To znači da policajci nisu uspjeli pristupiti svim porukama i kontaktima s kojima se Periš čuo uoči nestanka.

Uzrok zbog kojeg nadležni nisu uspjeli pristupiti svim porukama i pozivima je taj što mladić vjerojatno nije napravio backup podataka s aplikacija, odnosno one nisu sačuvane u memoriji.

Podsjetimo, Više javno tužiteljstvo nedavno se oglasilo o toksikološkim nalazima Mateja Periša.

‘Obdukcijom koju je po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu obavio Institut za sudsku medicinu, konstatirano je da na tijelu Mateja Periša nema ozljeda kostiju glave, vrata, trupa ni udova.

Istovremeno, rezultati toksikoloških analiza su pokazali prisustvo toksičnih koncentracija amfetamina u krvi i organima, uz prisustvo etil alkohola. Također, u uzorku kose je identificiran kokain i benzoilekgonin u tragovima. Vještačenje su obavila tri vještaka, specijalista sudske medicine’, navelo je tužiteljstvo.

Inače, za Matejem se tragalo mjesecima, sve do prošlog tjedna kada su mornari uočili njegovo tijelo u Dunavu. Matej je nestao u noći između 30. i 31. prosinca, nakon što je izašao iz kluba ‘Gotik’ u koji je došao s prijateljima. Snimljen je kako trči ulicama, zaustavlja taksi, sve do trenutka kada se spušta stepenicama do rijeke Save. Ujedno, to je posljednji put kada je snimljen nadzornim kamerama, piše Nova.rs.

