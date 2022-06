Andrej Plenković: Do kraja mandata bit će završena autocesta do Svilaja

Plenković je to kazao na svečanoj sjednici u četvrtak, u Osijeku gdje je obilježen Dan Osječko- baranjske županije te istaknuo da su vidljivi rezultati Projekta Slavonija, Baranja i Srijem.

Plenković je istaknuo kako su važne investicije išle u prometnu infrastrukturu te najavio kako će ovoga ljeta biti gotovi radovi na dionici međunarodnog prometnog 5C koridora, od Osijeka do Belog Manastira, uz obilaznicu kod Belog Manastira.

“Nakon toga se raspisuje natječaj za dionicu do mađarske granice i mi ćemo, do kraja ovoga mandata imati u potpunosti završenu autocestu koja povezuje hrvatsko- mađarsku granicu s Bosnom i Hercegovinom, do Svilaja”, kazao je Plenković.

U procesu smo, rekao je, završetka strateških ciljeva politike Vlade RH, vezanih uz ulazak Hrvatske u eurozonu, a usporedno s time ide u ulazak Hrvatske u schengenski prostor. To su, smatra, dvije dublje integracije, s kojima će Hrvatska “u punini biti članica Europske unije”, temeljito umrežena i uključena u bit europskoga projekta, a to su snažna ekonomska unija, sloboda kretanja, jake i čvrste vanjske granice te ravnomjeran regionalni razvoj svih zemalja u EU.

Važan je trenutak spomenuti i energetsku krizu bez presedana, i činjenica da zbog ruske agresije na Ukrajinu dolazi do nekoliko paketa sankcija i rasta cijena energenata, struje, plina i nafte, dovodi u situaciju da ponovno reagiramo, istaknuo je predsjednik hrvatske Vlade.

Stoga je, kako je istaknuo, “državni intervencionizam u ovakvim izvanrednim okolnostima jedini način da se premosti razdoblje, koje je pred nema”, što se radi putem cjelovitog i odgovornog pristupa, a radit će se i dalje, bez obzira je li riječ o naftnim derivatima, cijeni plina ili struje, piše Fena.

