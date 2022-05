Nevrijeme u Hrvatskoj: Ovo nismo vidjeli decenijama

“Od sinoć smo na terenu, povjerenstva za procjene šteta snimaju štetu. Već sad mžemo reći da je šteta na cvjećarstvu 50 posto, da je uništeno pola hrvatvske cvjećarske proizvodnje. Uništeni su plastenici, a velika je šteta i na usjevima”, kaže Stričak i dodaje: “Sreća je da u to vrijeme u staklenicima nije bilo nikoga. Da je iko bio u njima, danas bismo govorili o ozlijeđnima, možda i o mrtvima. U razgovoru sa žiteljima, a ima ih koji imaju dosta godina, svi izjavljuju da nikad nisu nešto ovakvo doživjeli. Ja sam prošao Domovinski rat, nagledao se svega i svačega, ali ovo što sam vidio u staklenicima izgleda strašno.”

Prema njegovim riječima, čim općinsko povjerenstvo utvrdi prvi nalaz štete, proglasit će elementarnu nepogodu za područje Velikog i Malog Bukovca. “Ako se utvrdi šteta i u susjednim općinama i tamo ćemo proglasiti elementarnu nepogodu”, kaže.

U Veliki Bukovec došla je i ministrica poljoprivrede Marija Vučković. “Koliko vidim, i samo građani se okupljaju. Očekujemo razgovor i da vidimo koji su prvi koraci prema nadoknadi štete”, kaže Stričak.

Što se tiče osiguranja nasada, on kaže da to ovisi od OPG-a do OPG-a te da je jedan dio osiguran, jedan nije. “Više ćemo znati nakon sastanka s ministricom”, kaže.

“Već sinoć su se građani, samoinicijatvo, organizirali, pomagali jedni drugima, posuđivali crijep, pokrivali objekte… Nadam se da ćemo u narednim danima barem stambene objekte uspjeti sanirati. Teško mi je procijeniti koliko ih je oštećeno”, zaključio je Stričak.

Vučković obišla staklenike

“Nije lako vidjeti ovo. Poljoprivrednici su uvijek među najpogođenijima u elementarnim nepogodama i prirodnim katastrofama. Nažalost, proteklih smo godina stekli veliko iskustvo u obnavljanju… Jako mi je žao što se ovo dogodilo i odmah mogu potvrditi u ime Ministarstva i Vlade da ćemo ova gospodarstva obnoviti putem posebne mjere i u suradnji sa županijama i jedinicama lokalne samouprave. Ovakva tuča desetljećima nije viđena, opet smo svjedoci da se našom klimom događa nešto ozbiljno i da će se događati i dlaje. Mi ćemo ljudima pomoći i omogućiti im potpuno rad u vrlo kratkom roku”, kaže ministrica dodajući da je poseban izazov u ovom slučaju ponovno obnavljanje proizvodnje.”

Ministrica vjeruje da je dio proizvodnje bio osiguran, ali postoji i specifičnost, a to je velika šteta na objektima u kojima se proizvodi. “S obzirom na specifičan trenutak, moramo razmotriti i druge mehanizme pomoći koji se odnose na izgubljeni prihod”, kaže Vučković.

“O protugradnoj obrani se govori već nekoliko godina, struka tvrdi da taj sistem nije učinkovit. Prema našim podacima, gotovo sve zemlje su napustile takav sistem”, rekla je ministrica odgovarajući na pitanja novinara.

Podsjetimo, olujno nevrijeme praćeno vjetrom, kišom i tučom zahvatilo je u srijedu čak pet županija, izvijestilo je Ravnateljstvo civilne zaštite po čijim su podacima zaprimljene dojave o oštećenim krovovima, srušenim stablima na prometnicama i oštećenim osobnim vozilima. U popodnevnim satima nevrijeme je zahvatilo dijelove Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije, a u večernjim satima i Sisačko-moslavačku županiju, objavilo je Civilna zaštita na svojim internetskim stranicama.

Stradalo područje u općini Veliki Bukovec, gdje je padala tuča i veličine teniskih loptica, obišao je varaždinski župan Anđelko Stričak. prenosi “N1“.

