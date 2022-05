Orban o Hrvatskoj: Uzeli su nam more

Von der Leyen je nakon sastanka rekla da je ostvaren napredak i da su razjašnjena neka pitanja s Orbanom.

“Napredovali smo, no još ima posla”, dodala je, što zapravo znači da još uvijek nije postignut nikakav konkretan dogovor s Mađarskom.

Ta zemlja svoj pristanak na šesti europski paket sankcija Moskvi uvjetuje jamstvima da će imati osiguranu dobavu energenata ako se uvede embargo na kupnju ruske nafte.

Kako je pojasnio jedan europski diplomat za France Presse, Mađarska bi za sigurnu opskrbu naftom trebala novi naftovod koji bi je povezao s Hrvatskom, koja ima pristup moru. Stoga traži jamstva da će se Zagreb angažirati na izgradnji te infrastrukture, kao i jamstva o europskim financijskim sredstvima.

No čini se da je upravo to što Hrvatska ima more, koje joj omogućava dobavni pravac za alternativnu naftu, izvor frustracije za Orbana. Barem se tako može iščitati iz izjave koju je dao prošlog tjedna. U toj je izjavi implicirao da je hrvatsko more oduzeto Mađarskoj.

“Oni koji imaju more i luke, mogu donijeti naftu na tankerima. Da nam nisu uzeli more, i mi bismo imali luku”, rekao je Orban u radijskom intervjuu, referirajući se na hrvatsku obalu koja je nekoć bila pod Ugarskom, prenosi Politico.

Podsjetimo, svih 27 članica mora biti jednoglasno da bi se sankcije uvele. U prijedlogu sankcija navode se određena izuzeća, no i Slovačka i Mađarska ih smatraju nedostatnima.

Mađarska je zemlja koja se najžešće protivi europskom embargu na rusku naftu i već je zatražila za sebe odgodu na pet godina.

Šef mađarske diplomacije Peter Szijjarto rekao je u ponedjeljak navečer da Mađarska ne može prihvatiti predloženi paket europskih sankcija Rusiji dok se njezini strahovi ne riješe.

Premijer Orban ranije je rekao da bi prijedlog Komisije imao učinak “atomske bombe za Mađarsku”.

“Uništio bi našu stabilnu energetsku opskrbu”, dodao je, piše Hina.

