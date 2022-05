Milanović: Dodik nije četnik, Putin i ne zna da on postoji. Schmidt je “mali švabo”

Milanović je nakon toga stao pred novinare i komentarisao aktuelne teme u Hrvatskoj i regiji.

Milanović ni ovog puta nije mogao, a da se ne osvrne na političku situaciju u Bosni i Hercegovini.

“Kada bi naši ljudi, političari, Plenković čitali ono što institucije hrvatskog naroda u BiH pišu, a ne se bavili tačkama i zarezima u besplodnim, kilavim briselskim traktatima, onda bi možda nešto shvatili. To je ozbiljna stvar što oni najavljuju. Ne bih htio da to ode u tom pravcu. Bude li na kraju otišlo u tom pravcu, ja ću ih podržati. Ja bih radije da se riješi načinom i metodama koje ja predlažem, a to je ovaj slučaj širenja NATO-a. To je hrvatski trenutak istine. Ili smo nacija ili nismo. Ako nismo, da se brate raziđemo, da priznamo da postoje ovi u BiH koji su treća klasa i mi koji za njih uopšte ne brinemo. Ili ćemo kroz pritisak kroz NATO, da nas se ne tretira kao krušne mrvice koje vrapci jedu na podu, isposlovati to, istjerati pravdu, da se problem izbornog zakona riješi ukazom visokog međunarodnog predstavnika. Bakir Izetbegović je pod kontrolom Ankare i Istanbula, to je nemoguće. On je arogantan i radi što hoće”, rekao je Milanović i tu se nije zaustavio.

“Zašto Ursula von der Leyden dolazi u Sarajevo i Mostar, da podrži uzurpatore ili da podrži Hrvate? To je Plenković isposlovao. Ona se dolazi smijati ljudima u lice. Imamo premijera koji ne razumije, a onda mu i nije stalo”, dodaje.

Novinari su ga pitali i za komentar na izjavu Marije Selak Raspudić koji je rekla da je ideja o vetu na poziv Finskoj i Švedskoj za ulazak u NATO zapravo ideja njezinog supruga.

“Nebitno čija je to ideja, ajmo ju provesti. Ona je rekla da se Raspudić godinama zalaže za to, ali ovo je moja inicijativa. Ali može biti i njegova, ne svojatam ja to”, rekao je Milanović.

Rekao je i kako je sada vrijeme za sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost.

“Rat u Ukrajini nije izravna prijetnja Hrvatskoj, ali ovo što se događa u BiH je i zbog toga se mora sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost. Ja ne mogu to blokirati, mogu dati ambasadoru naputak. Nas zahvaljujući HDZ-u tretiraju kao zemlju trećeg reda”, poručuje.

Hrvatski predsjednik je i ovog puta prokomentarisao legalno izabranog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željka Komšića.

“Komšić već godinama krade. Ja sam nasjeo na to prije 12 godina, ali nikad nakon toga”, rekao je Milanović.

Na pitanje bi li pristao da Čović predstavlja Hrvate u BiH, rekao je da mu je svejedno. Kazao je i da je Dodik partner i da nije četnik.

“Kakva povezanost s Putinom? Putin ni ne zna da on postoji”, dodao je.

“U ovoj situaciji Srbi su nam prijatelji”, rekao je Milanović i dodao kako je to i Dodik. Na komentar novinara da je RS nastala na zločinima, Milanović je rekao:

“Helou, Amerika je nastala na zločinu, na genocidu. Francuska je nastala na zločinu… Da, bilo je zločina. Ko ih je priznao u Daytonu? Hrvatska. Hrvatska je jamac Daytona, stavom, glasom i moralom, nije Pakistan”, rekao je.

Za Visokog predstavnika Christiana Schmidta je rekao da je “mali švabo”, piše Jutarnji.

