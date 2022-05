Zoran Milanović: Na summitu NATO-a stavit ću veto na ulazak Finske

“Da sam zajedno s nekim odvjetnikom izmanipulirao Gotovinu, Čermaka i još neke generale kao udbaške idiote, a onda su jučer izjavili da sam se zalagao protiv širenja NATO-a još prije napada Rusije na Ukrajinu. Naravno da jesam, ali širenja na Ukrajinu i Moldaviju, Gruziju. Ali tad nitko nije spominjao Švedsku i Finsku. O čemu moramo razgovarati? Takvu laž može plasirati samo udbaška osovina. Takvu laž mogu plasirati samo Udbašenković, Njonjo od HDZ-a koji se javio neki dan”, rekao je Milanović.

“Majka me molila da ga ne prozivam radi mira u široj familiji, da ga ne diram i gazim, ali morat ću opet”, rekao je o Jandrokoviću.

Osvrnuo se na izjave Medvedeva

Osvrnuo se na izjave Medvedeva koji je rekao da će se Ukrajinci osvetiti Milanoviću.

“Ja nisam na strani Rusije, ne poznajem Medvedeva niti se želim stavljati na takve udice da se sad stavljam između Medvedeva i nekakvih luđaka u Ukrajini ili luđaka u Rusiji. To nije moj svijet, ja sam na strani Hrvatske. Pokušavam za hrvatski narod iskamčiti što više. Tretiraju nas kao budale, kao naciju trećeg reda, sve to skupa huljski i udbaški podupire Plenković samo da bi se obračunali sa mnom, to je najstrašnije”, rekao je Milanović.

“Ja mu nisam neprijatelj ni suparnik. Mi smo samo druga dimenzija. On radi svoj posao, radi ga stravično, lopovski, na čelu je bande koja je osuđena za kriminal i to ne prestaje. Gaze svakoga tko nije na njihovoj strani”, rekao je Milanović.

“Udbašenkovićeve udbaške metode, on je odgojen u maniri KOS-a i vojne bolnice, su strašne. Kako da ja obranim minimalnu čast, i svoju i slavnih ratnih zapovjednika?” rekao je Milanović.

“Tko je prvi počeo, tko već godinu dana izbjegava, bojkotira? Tko je Gotovinu, Čermaka nazvao udbaškim pudlicama? Tko govori da sam ja ruski agent? Ja s Rusijom nemam veze. Kad je dolazio šef Gazproma u Zagreb, od mene je dobio šup kartu. Ne bojim se ni Rusa ni Ukrajinaca, lako ću ja s prijetnjama. Rusi igraju svoju igru, oni su agresor u ovom ratu, a mi imamo kliku na vlasti”, rekao je Milanović.

Veto na ulazak Finske u NATO

Što se tiče ulaska Finske u NATO rekao je da će staviti veto. Rekao je da se Plenković mora izjasniti kako će se postaviti na iznenadnom pitanju ulaska Finske u NATO.

“To je iznenadno pitanje, došlo nam je kao proljetna kiša. Nitko to nije očekivao. I Hrvatska bi se tu trebala glahšajtati kao mali Hitler Jugend, ovako da svi stanemo i može”, rekao je Milanović. “Ne, razgovaramo o tome, nismo Hitler Jugend niti Titovi pioniri, mi smo moderna zemlja koja razmišlja svojom glavom”, rekao je predsjednik.

“Ako Cipar može staviti veto na sankcije Lukašenku dok se ne sredi problem s Turskom oko eksploatacije plina, kako Hrvatska ovo ne bi mogla napraviti? Pa će se riješiti”, rekao je.

“Na summitu NATO-a uložit ću veto na pozivnicu, ako to bude na toj razini”, kazao je Milanović.

“Onda će vlada morati reći da su oni apsolutno i bezuvjetno, dok se ne riješi hrvatski problem, za to da se te države pozovu u NATO”, rekao je. “Onda je to izdaja. A onda ću proganjati kao đavao grešnu dušu svakog zastupnika koji bude bio za ratifikaciju prije nego se izmijeni izborni zakon u BiH i zaustavi zulum nad Hrvatima”, rekao je.

“Mi imamo jednu stranu koja je izdajnička, ljudi s privatnim motivima plus što me mrze. To će morati objasniti javnosti. To će biti pritisak na Hrvatsku, ovi su kupljeni”, rekao je Milanović.

“Imamo izdajničku vladu”

“Imamo izdajničku vladu, izdaju Hrvate u BiH, a taj narod tamo traži jako malo, samo osnove, državu gdje se poštuju nacionalna prava”, rekao je Milanović.

“U BiH se očekuje da se ignorira činjenica da postoje Hrvati, Srbi i Bošnjaci pa da Bošnjaci mogu preglasati Hrvate. Za ovo smo se pripremali, potopit ćemo ih intelektualno, mene neće slomiti. Igraju na izdajničku vladu. Ja ne želim biti simpatičan u Bruxellesu, nije me briga, to su tamo bezveznjaci”, rekao je Milanović.

“Pogledajte koliko je puta diplomacija bila suzdržana ili su uložili veto kad su bili napadi na Orbana. Ja se ne slažem s Orbanom, ali to je iživljavanje. Tu sam principijelno na strani Orbana, ne politički. A ove naše šmizle su svaki put bile na strani Orbana, bili su suzdržani, a sad rade protiv Hrvata”, rekao je Milanović.

“Sad će mene sitni kukolj nazivati ekstremistom. Hrvati znaju tko sam ja. Ja se ne natječem za poziciju u Bruxellesu, ja sam to mogao 2014. Imao sam ponudu na stolu, nisam to napravio, bilo mi je neugodno otići na plaću od 20.000 eura”, rekao je.

O pozdravu Za dom spremni i četničkom spomeniku

Predsjednik Republike ocijenio je u Vukovaru da je poklič ‘Za dom spremni’ štetan za Hrvatsku te je dodao da treba ukloniti i četničke spomenike u Vukovaru.

Ako ja dođem u Jasenovac kao Hrvat i kažem da tamo nije mjesto natpisu “Za dom spremni’ s kojim provociraju Srbe i da je to štetno za Hrvatsku, onda ću reći i u Borovu Selu da četnički obelisk mora zaroniti zajedno s Johnnyjem Weissmullerom’ (američkim plivačem i glumcem koji je glumio Tarzana), kazao je Milanović.

Time je aludirajuo na mauzolej Vukašinu Šoškočaninu, organizatoru napada u kojem je ubijeno 12 hrvatskih policajaca u Borovu Selu koji se nedugo potom utopio u Dunavu.

Milanović je naglasio da Vlada neće ukloniti spomenik Šoškočaninu jer su proglasivši ih ”bijednim licemjerima koji sve kupuju”.

”Ljudi uvijek imaju neku mrlju koju veš-mašina budućnosti nikad neće oprati kao što to pjeva Davor Gobac. To su takve fleke da to ne ide dolje i nema tu mjesta poštenim ljudima koji imaju autoritet”, rekao je.

“Ovi dani su jako važni, ne odustajem od svog stava, znam da ga većina Hrvata podržava. Ja se borim mirnim sredstvima, to su naša vitalna prava, to je pola milijuna Hrvata u BiH. Ja sam, rekao je Udbašenković, Komšićev jaran. Ja sam to bio, ljudima pristupam naivno. Kad sam vidio da je džepar i lopov, do viđenja”, rekao je, piše Index.hr.

