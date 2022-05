Milanović: Ko ne bude glasao protiv NATO proširenja, ja ću ga nazvati izdajnikom

Milanović je, podsjetimo, već nekoliko puta rekao da je protiv primanja Finske i Švedske u Sjevernoatlanski savez ako se ne promjeni izborni zakon u BiH.

Govoreći danas u Varaždinu, gdje je bio na proslavi Međunarodnog praznika rada, Milanović je novinarima izjavio da Hrvatska ima “povijesnu prigodu” da se izbori za bosanskohercegovačke Hrvate, što je ujedno i “hrvatski interes, a ne obijesna želja”.

“Borit ću se svom snagom i neću dati tim ljudima prostor da uništavaju državu. Ja se isto mijenjam, mijenjam način, ne uvjerenja. Jer vidim da se prostor sužava. Nemam političke instrumente u rukama. Nemam saborsku većinu koju nisam ukrao kao Plenković, nego sam je zaradio 2011. na izborima. Moram neke stvari govoriti. Svatko tko ne iskoristi prigodu, povijesnu, da se izbori za Hrvate u BiH, jer to je hrvatski interes, to nije kapric i obijesna želja, nama se tu radi o ušima, ako ne o glavi, da u Hrvatskom saboru ne glasa za nikakva širenja NATO-a, ne dolazi u obzir. Vrlo jasno govorim, dok se Hrvatima u BiH ne da pisano jamstvo da su stvari riješene”, rekao je Milanović danas.

Ponavlja kako takva vrsta jamstva se mora dati u pisanoj formi.

“I to pisano, nema majke mi. Dok se ne da na papir, znači do promjena zakona. Tko god ne bude glasao tako, ja ću ga nazvati izdajnikom, kao i svakoga tko će s njima popiti kavu. Znači, i njih ću proglasiti izdajnikom, jer nema druge. Ja ću govoriti. Mogu poslušati svoju mamu koja je zgrožena mojim načinom komunikacije u 85. godini. Ali ne mogu drugačije. Kad bih govorio uspavljivački kao Plenković, nitko me ne bi slušao. Ovako preuzimam na sebe da me ljudi mrze, da budem grozan, da me gađaju jajima da bi me se čulo”, kazao je predsjednik Hrvatske.

“Finska i Švedska ne mogu u NATO dok se ne promijeni izborni zakon u BiH”

Podsjetimo, Milanović je prije par dana rekao da Finska i Švedska ne mogu u NATO dok se ne promijeni izborni zakon u BiH.

“Hrvatski sabor ne smije ratificirati ničiji pristup NATO-u dok se ne promijeni izborni zakon u BiH”, naglasio je.

Milanović je novinarima rekao da se o ulasku Finske i Švedske u NATO može razgovarati, ali smatra to “vrlo opasnom avanturom”. Finska i Švedska zajedno će u svibnju izraziti želju da se pridruže NATO savezu, izvijestile su finske novine Iltalehti i švedske novine Expressen u ponedjeljak, navodeći izvore bliske problematici.

“Što se mene tiče, neka uđu u NATO, neka pikaju bijesnog medvjeda penkalom u oko. Ali dok se ne riješi pitanje izbornog zakona u BiH, dok Amerikanci, Englezi, Nijemci, ako mogu i hoće, ne natjeraju Sarajlije i Bakira Izetbegovića da promijene izborni zakon u idućih pola godine i ne daju Hrvatima temeljna prava, sabor ne smije ratificirati ničiji pristup u NATO”, rekao je hrvatski predsjednik.

“Gdje je francuska pomoć oko izbornog zakona u BiH?”

Milanović se osvrnuo i na kupnju 12 višenamjenskih borbenih zrakoplova Rafale za Hrvatsku od Francuske, istaknuvši da su preplaćeni i beskorisni, a Francuska se istovremeno nije založila za promjenu izbornog zakona u BiH.

“Gdje je francuska pomoć oko BiH. Koliko treba platiti, deset milijardi eura? Milijarda i pol nije dovoljno?”, zapitao se MIlanović.

On smatra da bi bilo bolje da je Hrvatska kupila stotinu bespilotnih letjelica i ojačala protuzračnu obranu, ali kaže da je premijer Andrej Plenković osobno odlučio kupiti zrakoplove koji su Hrvatskoj nepotrebni, za rat “beskorisni”, ali dobri “za pokazivanje”. prenosi “N1“.

