Milanović o naoružavanju Srbije: To im ništa ne znači protiv Amerike

“Ne znam tko će njih napasti. Njihov novac, njihove odluke, njihova stvar. Oni nisu članica NATO-a, to ne žele, ostali su bez patrona preko noći. To je jedno vrlo traumatično buđenje, jedan mamurluk vjerojatno i sad kupuju nekakve kineske sustave koji su vjerojatno kopije ruskih sustava, vjerojatno za klasu slabiji, ali mislim što će s tim, to je nerazumljivo”, rekao je Milanović novinarima u Rijeci.

Srbiji je nedavno isporučen kineski proturaketni sustav, a Zapad strahuje da bi gomilanje oružja na Zapadnom Balkanu u jeku rata u Ukrajini moglo zaprijetiti miru i stabilnosti u regiji.

“Hrvatska ih neće napasti. Amerika ih neće napasti. Ako ih napadne, to im ničemu ne služi. Mogu srušiti opet dva aviona i biti ponosni na to, ali tako se ne dobivaju ratovi”, rekao je hrvatski predsjednik.

Dodao je da takvo oružje “košta, a ne čini razliku”.

“Rat je puno veća, krvavija i obuhvatnija stvar tako da mi nije jasno kakva je to politika. Ja ih ne osuđujem – gledam ih i čudim se”, rekao je.

“Hoće ih napasti Rusija? Ne. Amerika? To ti ništa ne znači. Hrvatska? Neće”, rekao je Milanović i pozvao Srbiju da izabere stranu kojoj će se prikloniti.

Američki dužnosnici su još 2020. godine upozorili Beograd da ne kupuje proturaketne sustave HQ-22, rekavši da bi Srbija, ako se doista želi priključiti EU-u i drugim zapadnim savezima, morala uskladiti svoju vojnu opremu sa zapadnim standardima.

“Srbija se mora odlučiti, ali vrlo jasno gdje pripada”, rekao je Milanović, podsjetivši da je Srbija podržala izbacivanje Rusije iz Vijeća za ljudska prava.

“Drago mi je ako je moj susjed progledao i ako će konačno biti pripadnik zapadne zajednice naroda i država”, rekao je hrvatski predsjednik, ali istaknuo da time “ne želi napakostiti Rusiji”.

Milanović je komentirao i francuske predsjedničke izbore i podržao predsjednika Emmanuela Macrona na putu prema drugom mandatu.

“U Francuskoj će vjerojatno, nadam se, predsjednik ostati isti, ali neće dobiti glasova koliko je dobio prije pet godina”, rekao je Milanović.

Macron će se u drugom krugu predsjedničkih izbora boriti s Marine Le Pen, čelnicom krajnje desnice koja prema anketama puše za vratom aktualnom predsjedniku.

“45 posto građana jedne stare demokracije glasa za Le Pen koja najavljuje da bi Francusku izvukla iz NATO saveza kad bi postala predsjednica”, rekao je Milanović pa upozorio da “ne misle svi isto, nemaju svi iste vrijednosti, isti pogled na svijet i odnose među državama”.

“Svoditi vanjsku politiku na dva pokliča je infantilno, kao i naš ministar vanjskih poslova koji je razočaran Merkelicom. Gledajte, ja sam razočaran Hegelom nakon svega ovoga. Ja nisam Hegel”, zaključio je hrvatski predsjednik prneosi “N1“

