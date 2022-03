Selak: Kako je letjelica neopaženo proletjela u NATO zračnom prostoru?

On je i sam je šokiran činjenicom da je letjelica neopaženo proletjela zračnim prostorom članica NATO-a. I siguran je da će NATO uskoro objaviti da letjelica nije bila neopažena, ali uvjeren je da to ipak nije tako.

“Nedopustivo je da objekt padne na glavni grad jedne članice NATO-a”

“NATO zaštita zračnog prostora zemalja članica očito ne funkcionira onako kako piše u papirima. Naravno da će oni objaviti priopćenje u kojem će pisati da su objekt cijelo vrijeme pratili, da su pretpostavili o kakvoj se točno letjelici radi i da nije riječ o napadu i slično. Ali demantira ih jedna činjenica. Taj je objekt pao na glavni grad jedne članice NATO-a. To je nedopustivo”, kaže Selak.

“Ovo je bizarno i smiješno, vjerojatno u NATO-u smišljaju odgovor”

Kako se najvjerojatnije radi o staroj, a ne modernoj letjelici, teško je vjerovati da je ona “nevidljiva”, odnosno slabo vidljiva.

“Ne mogu vjerovati da nije viđen i praćen. Ali je baš došao do glavnog grada članice NATO-a i tu je pao. Ovo je stvarno bizarno i smiješno. Tako me nasmijalo to da niko ne reagira. Vjerojatno je sad panika u NATO-ovoj kontroli zračnog prostora i sad smišljaju odgovor”, kaže Selak.



“Da je u letjelici bilo goriva, nastao bi požar”

Pretpostavlja da je gubitak goriva razlog pada letjelice.

“Kad letjelica padne na zemlju, a ništa ne gori, onda je vjerojatno to razlog. Da je u njoj bilo goriva nastao bi požar”, kaže vojni pilot u mirovini koji pretpostavlja da je dron u Hrvatskoj završio jer se “oteo” kontroli. Takvim letjelicama se, naime, može upravljati tijekom leta, ali im se može i isplanirati cijela ruta leta, piše index.hr.

