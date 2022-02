Vučić odlikovao pisca koji je Karadžiću govorio: “U Sarajevu treba sve pobiti”

„Kakvi više pregovori, čujem da si sinoć briljirao mogu ti reći. Kažu alal vera“, kazao je Đogo, na što mu je Karadžić kazao da se Bošnjaci spremaju za rat „već naredne nedelje“.

„Gdje će on ratovat, gdje on misli, u Sarajevu da otvori rat, jel on lud čovjek. Ja mislim njih upravo, ako otvore rat treba stući do koljena!“, rekao je Đogo, da bi Karadžić dodao da će „nestati s lica zemlje“.

„Oni moraju da znaju da oko Sarajeva ima 20.000 naoružanih Srba. Sarajevo će biti karakazan u kojem će izginuti 300.000 muslimana“, rekao je Karadžić, jer „nemaju šanse“ protiv 300.000 Srba, koji imaju podršku, vojsku i želju da se „bore do posljednjeg“.

„To treba sve pobiti. Sve pobiti“, odgovorio je Đogo.

Gojka Đogu je juče odlikovao srpski predsjednik Aleksandar Vučić Zlatnom medaljom za zasluge.

Đogo je srpski književnik, pjesnik i esejista, redovni član Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske. Tokom 1990-tih je bio predsjednik Udruženja Srba iz BiH u Srbiji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je povodom Dana državnosti odlikovanja zaslužnim građanima i institucijama.

Ceremonija dodjele trajala je oko sat i po vremena, a dodjeljeno je oko 85 odlikovanja

Podjsetimo i predjsednik Srbije tokom rata u BiH davao je slične izjave. Najpoznatija je ona u kojoj je rekao “da će za jednog Srbina, ubiti stotinu muslimana”. prneosi “N1“.

