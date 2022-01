LOCIRAN TELEFON MATEJA PERIŠA: Na ovom mjestu je zabilježen signal

Vjeruje se da je telefon bio u Matejovom džepu kada je on ušao u ledenu Savu kod Beograda na vodi, a posljednji signal je uhvaćen oko kilometar i po nizvodno, gdje je vjerovatno njegovo tijelo.

Potraga za tijelom je, međutim, otežana jer voda na tom mjestu nije toliko duboka, ali su riječne struje veoma snažne.

Kako je rekao izvor iz istrage, policija je preuzela podatke sa svih baznih stanica u ovom dijelu Beograda, nakon što je Matej Periš u noći između 30. i 31. decembra bez ikakvog razloga, sav u panici, istrčao iz kluba “Gotik” u Beton hali i nestao bez traga.

– Na osnovu snimaka nadzornih kamera u okolini Beton hale, ali i praćenjem njegovog telefona, može se sa velikom preciznošću utvrditi putanja njegovog kretanja od momenta kada je istrčao iz kluba “Gotik”, oko 1.40 poslije ponoći. On je zatim preko Karađorđeve ulice otrčao uzvodno do restorana “Savanova” kod Beograda na vodi i tu se na jednom snimku vidi kako silazi do Save, ali se ne vidi i trenutak kad je ušao u vodu – kazao je izvor i dodao:

– Bazne stanice su registrovale signal njegovog telefona na tom mjestu, a potom je signal lociran nizvodno kod Velikog ratnog ostrva, gdje se izgubio. Pretpostavlja se da je Matej sve vrijeme imao telefon u džepu dok ga je Sava nosila i da je negdje kod ostrva, na ušću Save u Dunav, u vodi ostalo njegovo tijelo.

Prema njegovim riječima, riječna policija i ronioci pretraživali su Savu od Beograda na vodi do ušća, ali bez rezultata. prneosi “Novi“.

