Istražitelje zbunjuje sudbina Matejevog mobitela, sumnjaju na dva scenarija

Mobilni telefon koji je pripadao Mateju, od trenutka njegovog nestanka ne šalje ni jedan jedini signal. Istražitelji sumnjaju na to da je mobilni telefon mladog Splićanina u potpunosti uništen, što dodatno otežava njegov pronalazak.

“Sumnjamo na to da je Matej ili bacio telefon u vodu ili s njim upao u Savu. Jedino ako je u potpunosti mobilni telefon uništen, jedino mu tada nije moguće ući u trag. Zbog toga Matejev telefon ne šalje ni jedan jedini signal”, počinje priču za Telegraf.rs dobro obaviješten izvor iz policije koji radi na slučaju Mateja Periša.

Prema njegovim riječima, na osnovu snimki na kojima, vjeruje se, Matej trči ulicom policija je zaključila da je momak najvjerojatnije bio pod utjecajem opijata i alkohola.

“Tijekom istrage došli do informacije da nestali prije nije koristio opijate, a veoma rijetko i pio. Prema riječima njegovih prijatelja i oca on je vodio zdrav život. Kao takvome bila mu je potrebna i veoma mala količina alkohola i opijata i da uđe u takozvanu psihotičnu epizodu. Na osnovu toga smo i zaključili zbog čega tako brzo trči i povremeno se osvrće. U takvom stanju čovjek ne osjeća ni da mu je hladno niti nešto drugo. Osoba koja je pod halucinacijama može istom brzinom da trči od Save do Karaburme”, objašnjava sugovornik Telegrafa,piše index.

Na pitanje kakve su šanse da je ostao živ ako je ušao u Savu izvor iz policije kaže:

“Kobnog dana temperatura vode bila je svega šest stupnjeva. I da je Superman u pitanju mogao bi svega 10 minuta da bude živ u njom”.

Kako Telegraf.rs doznaje, policija nije došla ni do jednog jedinog dokaza da se radi o nekim kaznenim djelom nad mladim Splićaninom.

