Mateja traže i policijski psi, njegov otac otkrio još jedan detalj iz misteriozne noći za hrvatske medije

Dva njemačka ovčara, četverogodišnji Olaf i jednoipolgodišnji Aki Maki, u četvrtak su od jutra pretraživali obalu u dužini od oko dva kilometra, od restorana Sava Nova do ušća Save u Dunav, ispod spomenika na Kalemegdanu. Olaf je inače bio pronašao tijelo pjevačice Jelene Marijanović.

– Pretraživali smo i drugu obale Save, a prošli smo i Ratno ostrvo, ali zasad nema rezultata. Ovo su inače psi koji imaju dva certifikata. Kad bi vas ponjušio i kad biste otišli dva kilometra dalje, on bi vas pronašao – kaže mi vodič psa. Ostali su na poziciji, ali i njihovi kolege u kombiju.

Osim obale, pretraživali su i objekte uz obalu. Policijski čamci sondiraju dno rijeke Save, ali u četvrtak nisu više bili usmjereni na područje između tramvajskog i Brankova mosta, već na ušće Save u Dunav.

– MUP Srbije i Više javno tužiteljstvo u Beogradu jedini daju i davat će službene informacije o potrazi za nestalim državljaninom Hrvatske Matejem Perišom – službena je izjava Nenada Stefanovića, višeg javnog tužitelja.

– Sve druge informacije koje se pojavljuju u medijima nisu službene, niti potvrđene, jer ovo tužiteljstvo u suradnji s MUP-om aktivno sudjeluje i usmjerava potragu za nestalim mladićem – izjavio je Stafanović.

– U cilju pronalaska nestalog, donesene su naredbe za izuzimanje snimki sigurnosnih kamera, kao i naredbe za vještačenje DNA profila s mjesta gdje je mladić viđen posljednji put. O novim okolnostima i saznanjima do kojih se bude došlo tijekom potrage, javnost će biti pravovremeno obaviještena – rekao je Stefanović.

Veljko Mijailović, predsjednik Policijskog sindikata Srbije, dao je izjavu tamošnjim medijima, a gostovao i na televizijama gdje je detaljno opisao da su u apartmanu pronađeni tragovi koji upućuju na to da su mladići konzumirali alkohol, ali i da su nađeni tragovi opojnih droga u kombiju, kao i da se konzumirala droga i alkohol. Naveo je i vremena kad su mladići bili u kojim lokalima. Mijailovića smo dobili na mobitel i upitali ga da nam pojasni otkud takve informacije kad policija službeno ne daje nikakve pojedinosti.

– Ja sam razgovarao s osobama koje su kompetentne i to su sto posto provjerene informacije. Ali ja ne želim da se to stavlja u bilo kakav negativan kontekst jer radi se o mladim ljudima i nije to ništa neuobičajeno. U razgovoru s kolegama uvjerili su me da će oni biti maksimalno angažirani u potrazi za nestalim mladićem i imamo sve suosjećanje prema njegovoj obitelji – rekao nam je Mijailović. Na pitanje zna li još nešto o potrazi, rekao nam je:

– Ono što je sigurno je da je mobitel nestalog mladića ugašen. To na izvjestan način otežava potragu jer se može samo ustanoviti na kojoj je baznoj stanici posljednji put bio, a taj radijus može biti i do 20-ak kilometara što može znatno otežati potragu. Sad je sve usmjereno na pretraživanje rijeke Save i Dunava sve do Smedereva. Obaviještene su i policije susjednih država, Interpol – rekao nam je Mijailović.

Na pitanje je li on svoju izjavu dao uz suglasnost nadređenih u MUP-u, rekao nam je:

– Mi smo nezavisni sindikat i mi ne trebamo ničiju suglasnost za izjavu. Ne, nisam nikoga pitao za dozvolu i suglasnost – kaže nam Mijailović.

Otac Mateja Periša i u četvrtak je bio na sastanku s timom MUP-a Srbije koji vodi potragu za njegovim sinom. Otkrio nam je još jedan detalj koji bi mogao ukazivati da je nestanak posljedica nekog iznenadnog slučaja, iako se on nada da je njegov sin još živ.

– Matej je imao tenisice s ravnim, glatkim đonom – kaže. Stoga se ne isključuje mogućnost da se u noći, ako je podloga bila vlažna na strmom savskom nasipu koji je bio i klizav, bez obzira kakva je podloga jer se kondenzirala vlaga, mogao iznenada okliznuti i pasti u rijeku Savu.To je tek pretpostavka za koju sad nema potvrde.

Sedmi dan potrage donio je i promjenu vremena, počelo je kišiti, najavljen je i snijeg, pa je izvjesno da bi to moglo znatno otežati potragu, a posebno roniocima koji su uz pomoć sonara pretraživali savsko dno. Forenzičari su i s ograde platoa ispod Sava Nove uzimali otiske i sve druge tragove, a jedan od predmeta koji bi mogao biti bitan je i Matejev mobitel, iako je policija uspjela rekonstruirati sve bazne stanice na kojima je lociran, poruke i pozive.

Ali kako je i zašto nestao mladi Splićanin, i dalje je i za njegovu obitelj, ali i istražitelje, najveći misterij. Mediji u Srbiji u četvrtak daju dosta prostora potrazi za mladićem, ali to više nije udarna vijest ni u elektroničkim, ali ni u tiskanim medijima. Informer je objavio izjavu beogradskog taksista kojega je pokušao zaustaviti Matej Periš. Novinar se poziva na izvor iz istrage i navodi da je policija identificirala taksista videosnimkom s jedne nadzorne kamere. Te kamere zabilježile su i kako Matej trči Karađorđevom ulicom, a taksist je policiji do najmanje pojedinosti ispričao kako je izgledao taj pokušaj Mateja Periša da uđe u taksi.

– Ugledao sam mladića bez jakne, samo u majici kako trči nasred ulice i prilazi mom automobilu. Prišao je, uhvatio bravu i cimao je, pokušao je ući u vozilo, ali nije uspio jer sam zaključao vrata – rekao je taksist i dodao:

– Djelovao mi je potpuno pogubljeno i dezorijentirano, bio je izvan sebe. Viknuo sam mu da već imam zakazanu vožnju i produžio sam. Ne znam što se dalje dogodilo s njim… Mogu samo reći da ga iz straha ne bih primio u auto čak i da sam bio slobodan – izjava je taksista.

Iako su se pojavile izjave anonimnog izvora koji doduše nije bio u klubu, već ima saznanja iz druge ruke, prema kojima je bilo incidenata u klubu i između Matejeve “ekipe” s gostima iz Zadra, službena policijska verzija glasi da Matejev nestanak nema veze s nasiljem ili nekim incidentom. To nam je potvrdio i predsjednik Sindikata policije Srbije Veljko Mijailović, piše Jutarnji.hr.

