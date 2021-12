Vučić: Ne postoje tajne optužnice protiv Bošnjaka, nemojte da vas lažu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić održao je večeras u Beogradu novogodišnju press konferenciju, na kojoj je govorio o uspjesima i planovima te zemlje, te odgovorio na brojna pitanja novinara. Tom prilikom je rekao kako “nije reagirao ni na jedan napad iz Sarajeva” jer nikada nije bilo ništa konkretno protiv njega.

– Kada vam neko kaže iz Sarajeva, ne mogu da kažem da su česti, ali postoje i takvi napadi da Srbija nešto radi, jer valjda im je Republika Srpska mala, jer su oni mnogo veliki, da bi RS pravila neki problem, nego je tu uvijek Srbija pa i Rusija itd., ne znam kako nas sve uvezaše po tom pitanju i nikada nemate ništa konkretno, jer šta god da uradimo oni uvijek kažu “to se ti foliraš”, “to se ti pravdaš”, “to se ti praviš”, “znamo mi da sve ti organizuješ protiv nas” itd.

Nikada nisam odgovorio na bilo šta, gotovo ni na šta, što stiže iz Sarajeva zbog čega se moj drug Aleksandar Vulin redovno duri i ljuti. Bio sam taj koji je pokrenuo nešto veoma važno i ljudima koji svakoga dana lažu bošnjačku javnost, kako postoje tajne optužnice u Srbiji – rekao je Vučić.

Kazao je da želi svakog Bošnjaka, s teritorije BiH upoznati sa činjenicom da nema ni jedne tajne optužnice.

– Dali smo sve krivične prijave, u 34 slučaja, dakle, krivične prijave gdje ne postoji optužni akt, ali gdje bi neko mogao da privede državljane BiH, mi smo ih dali BiH na odlučivanje, njihovom Tužilaštvu, nema ni jedne više. Slobodno mogu da dođu da posjete svoje rođake u Srbiji, da posjete Beograd, Novi Sad, Kopaonik, da dođu na svako mjesto, ne postoje tajne optužnice i nemojte više da vas lažu. Oni to nisu uradili za nas, druga je stvar što mi to znamo protiv koga oni vode postupke i protiv koga postoje prijave da su državljani Srbije, ali vam mi saopštavamo oni to nama nisu učinili, mi njima jesmo. Sve što treba da učinimo na stabilizaciji i sigurnosti i na očuvanju mira mi zaista činimo – rekao je, između ostalgo, Vučić. prneosi “Avaz“.

